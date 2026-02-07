scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 फ़रवरी 2026: आज 7 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 7 February 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): 7 फरवरी 2026 आज का पंचांग

पंचांग- 7 फरवरी 2026 

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त

तिथि 
षष्ठी - 02:54 ए एम, फरवरी 08 तक

नक्षत्र
चित्रा - 02:28 ए एम, फरवरी 08 तक

योग 
शूल - 11:41 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय:   07:06 ए एम
सूर्यास्त : 06:04 पी एम
चन्द्रोदय- 11:27 पी एम
चन्द्रास्त- 10:03 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:51 ए एम से 11:13 ए एम
यमगण्ड- 01:58 पी एम से 03:20 पी एम
गुलिक- 07:06 ए एम से 08:28 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:22 ए एम से 06:14 ए एम

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 02:28 ए एम, फरवरी 08 से 07:05 ए एम, फरवरी 08
रवि योग- 02:28 ए एम, फरवरी 08 से 07:05 ए एम, फरवरी 08

---- समाप्त ----
