Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 नवंबर 2025: आज 4 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 4 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
कार्तिक - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
चतुर्दशी - 10:36 पी एम तक
नक्षत्र
रेवती - 12:34 पी एम तक
योग
वज्र - 03:43 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:35 ए एम
सूर्यास्त- 05:34 पी एम
चन्द्रोदय- 04:30 पी एम
चन्द्रास्त- 06:08 ए एम, नवम्बर 05
अशुभ काल
राहुकाल-02:49 पी एम से 04:11 पी एम
यमगण्ड- 09:20 ए एम से 10:42 ए एम
गुलिक- 12:04 पी एम से 01:27 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 ए एम से 05:43 ए एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 12:34 पी एम से 06:36 ए एम, नवम्बर 05
रवि योग- 06:35 ए एम से 12:34 पी एम
अमृत सिद्धि योग- 12:34 पी एम से 06:36 ए एम, नवम्बर 05