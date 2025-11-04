Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 नवंबर 2025: आज 4 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 4 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

कार्तिक - पूर्णिमान्त

कार्तिक - अमान्त

तिथि

चतुर्दशी - 10:36 पी एम तक

नक्षत्र

रेवती - 12:34 पी एम तक

योग

वज्र - 03:43 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:35 ए एम

सूर्यास्त- 05:34 पी एम

चन्द्रोदय- 04:30 पी एम

चन्द्रास्त- 06:08 ए एम, नवम्बर 05

अशुभ काल

राहुकाल-02:49 पी एम से 04:11 पी एम

यमगण्ड- 09:20 ए एम से 10:42 ए एम

गुलिक- 12:04 पी एम से 01:27 पी एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 ए एम से 05:43 ए एम

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग- 12:34 पी एम से 06:36 ए एम, नवम्बर 05

रवि योग- 06:35 ए एम से 12:34 पी एम

अमृत सिद्धि योग- 12:34 पी एम से 06:36 ए एम, नवम्बर 05

---- समाप्त ----