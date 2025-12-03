scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 दिसंबर 2025: आज 3 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 3 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 3 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी - 12:25 पी एम तक

नक्षत्र
भरणी - 05:59 पी एम तक

योग
परिघ - 04:57 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:57 AM
सूर्यास्त- 5:24 PM
चन्द्रोदय- 3:43 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 04 6:07 AM

अशुभ काल
राहू- 02:47 पी एम से 04:06 पी एम
यम गण्ड- 09:34 ए एम से 10:52 ए एम
कुलिक- 12:11 पी एम से 01:29 पी एम
दुर्मुहूर्त- 09:03 ए एम से 09:44 ए एम, 10:49 पी एम से 11:44 पी एम
वर्ज्यम्- 05:16 पी एम से 06:42 पी एम, 05:19 ए एम, दिसम्बर 03 से 06:43 ए एम, दिसम्बर 03

शुभ काल
अमृत काल- 01:46 पी एम से 03:10 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:09 ए एम से 06:04 ए एम

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:59 पी एम से 06:59 ए एम, दिसम्बर 04
रवि योग- 05:59 पी एम से 06:59 ए एम, दिसम्बर 04

