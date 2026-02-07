scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Wealth Dreams Signs: करोड़पति बनने से पहले मिलने लगते हैं ये 7 संकेत ,सपने में इन चीजों का दिखना है शुभ

Wealth Dreams Signs: स्वप्न शास्त्र रहस्यों से भरी विद्या है, जो बताती है कि सपनों में दिखने वाले दृश्य भविष्य के संकेत हो सकते हैं. कभी धन का संदेश, कभी चेतावनी, तो कभी मन की छिपी इच्छाओं और आने वाले बदलावों की झलक सपनों में मिलती है.

Advertisement
X
अमीरी का दौर शुरू होने से पहले आते हैं खास तरह के सपने
अमीरी का दौर शुरू होने से पहले आते हैं खास तरह के सपने

Wealth Dreams Signs: सपनों की दुनिया रहस्यमयी होती है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नींद में दिखाई देने वाले कई दृश्य भविष्य में घटने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते हैं. इनमें से कुछ सपने ऐसे भी होते हैं, जो आने वाले समय में धन लाभ और आर्थिक खुशहाली के संकेत माने जाते हैं. रात के सपनों को यूं ही अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जीवन में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं. कुछ विशेष स्वप्न इस बात की ओर इशारा करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जल्द ही आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. आइए जानते हैं ऐसे ही शुभ संकेतों के बारे में 

सपने में सूर्य, चंद्रमा या मंदिर का ध्वज दिखना
अगर किसी व्यक्ति को सपने में मंदिर पर फहराता हुआ ध्वज, खुले आकाश में तेजस्वी सूर्य या पूर्णिमा का चांद दिखाई दे, तो इसे शुभ माना जाता है. विशेष रूप से यदि अंधेरे बादलों के बीच से सूर्य निकलता हुआ दिखे, तो यह संकेत होता है कि आर्थिक परेशानियां जल्द खत्म होंगी. आय के नए स्रोत बनेंगे.

मां लक्ष्मी के दर्शन होना
सपने में धन की देवी मां लक्ष्मी का किसी भी स्वरूप में दिखना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. चाहे वह उनकी प्रतिमा हो, चित्र हो या स्वयं दर्शन देना. यह सपना इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति पर देवी की कृपा बढ़ने वाली है . उसे बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Chandra Grahan 2026
होली पर 20 मिनट का चंद्र ग्रहण, नोट करें सूतक काल, भूलकर भी न करें ये काम
shani asta march 2026 rashifal
शनि देंगे मेहनत का रिवॉर्ड, मई के बाद चमकेगी 4 राशियों की किस्मत
February 2026 Grah Gochar
कुंभ राशि में 4 ग्रहों का 'महामिलन', इन राशियों की पलटने वाली है किस्मत!
Shiva-Saturn will make these four zodiac signs rich
महाशिवरात्रि पर शनि का महा-उपाय, ये दान बचाएगा इन 5 राशियों को!
Holi 2026
होली के दिन बन रहा है सबसे दुर्लभ योग, किस्मत खोल देंगे ये चमत्कारी उपाय !

कमल का फूल दिखाई देना
यदि सपने में तालाब, बगीचे या किसी गुलदस्ते में खिला हुआ कमल दिखाई दे, तो यह सुख-समृद्धि के आगमन का संकेत माना जाता है. चूंकि कमल मां लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए ऐसा सपना धन और वैभव में वृद्धि की ओर इशारा करता है.

Advertisement

शुभ पशु-पक्षियों का दिखना
स्वप्न में हंस, सारस या मोर जैसे पक्षियों का दिखना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. वहीं, हाथी का दिखना इस बात का संकेत देता है कि किस्मत करवट लेने वाली है. गाय को बछड़े के साथ या दूध देते हुए देखना, बैल या शेर का दिखना भी भविष्य में धन लाभ का सूचक माना जाता है.

पानी से जुड़ा सपना देखना
अगर किसी व्यक्ति को सपने में पानी से भरा कलश, घड़ा या पात्र दिखाई दे, तो यह बहुत शुभ माना जाता है. इसके अलावा नदी, समुद्र देखना या स्वयं को पानी में तैरते हुए देखना भी आर्थिक प्रगति और समृद्धि का संकेत देता है.

हल्दी से जुड़ा सपना
सनातन परंपरा में हल्दी को मांगलिक माना गया है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को हल्दी लगा हुआ देखे, तो यह संकेत होता है कि उसे जल्द ही धन लाभ या शुभ समाचार मिलने वाला है.

मधुमक्खी या छत्ता दिखना
सपने में मधुमक्खी या उसका छत्ता दिखाई देना मेहनत के मीठे फल मिलने का संकेत माना जाता है. यह सपना बताता है कि अब प्रयासों का परिणाम मिलने वाला है और जीवन में तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement