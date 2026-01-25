scorecardresearch
 
उदयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, ठेली पर खाना खा रहे 2 लोगों को कुचला... दोनों की हुई मौत

उदयपुर में ठेली पर खाना खा रहे दो लोगों को कार ने कुचल दिया. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया. जिसकी तलाश पुलिस टीम कर रही है.

सड़क किनारे खा रहे दो लोगों को कार ने कुचला. (Photo: Representational )
राजस्थान के उदयपुर में रविवार सुबह एक तेज़ रफ़्तार कार सड़क किनारे एक खाने की ठेली से टकरा गई.फिर दो लोगों को कुचल दिया. जिससे दोनों की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह हादसा अंबामाता इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हुआ, जब दोनों आदमी खड़े होकर नाश्ता कर रहे थे.

पुलिस ने बताया कि तेज़ रफ़्तार कार पहले ठेली से टकराई और फिर दोनों आदमियों को टक्कर मारकर पलट गई. घटना के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया. मृतकों की पहचान दर्जी अब्दुल मजीद और मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है. दोनों छिपा कॉलोनी के रहने वाले थे.

यह भी पढ़ें: गुजरात में दर्दनाक सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आया ट्रक इनोवा कार पर चढ़ा... राजस्थान के 7 लोगों की मौत

पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान

हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया. जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया. सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और भीड़ को हटाया. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया. उसकी तलाशी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

