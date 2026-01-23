scorecardresearch
 
उडुपी में भीषण सड़क हादसा, बस और टूरिस्ट वाहन की आमने-सामने टक्कर में 4 की मौत

उडुपी जिले में कार्कला-बाजगोली नेशनल हाईवे पर बस और टूरिस्ट वाहन की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई. हादसे में MUV पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. वाहन में सवार लोग धार्मिक यात्रा पर थे और धर्मस्थल जा रहे थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हादसे में चार लोगों की मौत (Photo: Representational)
हादसे में चार लोगों की मौत (Photo: Representational)

कर्नाटक के उडुपी जिले में शुक्रवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निजी बस और टूरिस्ट वाहन की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि टूरिस्ट वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 2:50 बजे हुआ. निजी बस धर्मस्थल से कार्कला की ओर जा रही थी, जबकि MUV उडुपी की ओर से दर्शन कर धर्मस्थल जा रही थी. टक्कर इतनी तेज थी कि बस को भी भारी नुकसान पहुंचा, जबकि MUV का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

धर्म स्थल जा रहे थे सभी लोग

MUV में कुल 12 यात्री और एक बच्चा सवार थे. पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति, जो गंभीर रूप से घायल था उसने बाद में कार्कला के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस तरह मृतकों की संख्या चार हो गई.

हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. राहत की बात यह है कि डॉक्टरों के अनुसार घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि MUV में सवार लोग पहले मुरुदेश्वर मंदिर, मरवन्ते बीच और उडुपी श्री कृष्ण मठ के दर्शन कर चुके थे और धर्मस्थल की ओर जा रहे थे.

 

