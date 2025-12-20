scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, टैंकर और कंटेनर की टक्कर के बाद लगी आग

उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर टीड़ी थाना क्षेत्र के बोरी कुआं पेट्रोल पंप के पास टैंकर और कंटेनर की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. टैंकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में पहुंचा और सामने से आ रहे कंटेनर से भिड़ गया. हादसे में दोनों चालक घायल हुए. आग और धुएं से हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया.

Advertisement
X
हादसे में दोनों चालक घायल.(Photo: Pankaj sharma/ITG)
हादसे में दोनों चालक घायल.(Photo: Pankaj sharma/ITG)

उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. टीड़ी थाना क्षेत्र के बोरी कुआं पेट्रोल पंप के पास टैंकर और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. हादसा इतना अचानक और तेज था कि देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैंकर अचानक बेकाबू हो गया. वह डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसा और सामने से आ रहे कंटेनर से टकरा गया. टक्कर होते ही दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर–टैंकर की टक्कर के बाद 6 वाहन भिड़े, 3 की मौके पर मौत, मासूम समेत कई घायल

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court पहुंचा Mewar राजपरिवार संपत्ति विवाद
भारत में ही हैं स्विट्जरलैंड, पेरिस और वेनिस जैसे लोकेशन, पैसे भी लगेंगे कम
ट्रेलर-टैंकर में भिड़ंत.(Photo: Screengrab)
ट्रेलर–टैंकर की टक्कर के बाद 6 वाहन भिड़े, 3 की मौके पर मौत, मासूम समेत कई घायल
वो 5 डेस्टिनेशन, जहां घूमकर आपको लगेगा आप किसी फिल्मी सीन का हिस्सा हैं
ड्रिल मशीन से दीवार फोड़कर निकाली गई महिला.(Photo:Screengrab)
छत से जा टकराई लिफ्ट, ड्रिल मशीन से दीवार फोड़कर बाहर निकाली महिला

हाईवे पर मचा हड़कंप, वाहन थमे

आग की ऊंची लपटें और काले धुएं को देखकर हाईवे पर चल रहे वाहन दोनों ओर से रुक गए. कुछ ही देर में सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में जमा हो गए.

सूचना मिलते ही टीड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने में जुट गई. पुलिस ने सबसे पहले आग से घिरे इलाके को सुरक्षित करने की कोशिश की, ताकि कोई और बड़ा नुकसान न हो.

Advertisement

घायलों को ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल

हादसे में टैंकर चालक भीलवाड़ा निवासी नानालाल जाट और कंटेनर चालक अलवर निवासी अख्तर घायल हो गए. आग और धुएं के बीच ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए दोनों घायलों को बाइक पर बैठाकर टीड़ी अस्पताल पहुंचाया.

उदयपुर

घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद दोनों की हालत को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया. टैंकर निम्बाहेड़ा से अहमदाबाद जा रहा था, जबकि कंटेनर अहमदाबाद से आ रहा था.

दमकल पहुंची, आग पर काबू की कोशिश

हादसे की जानकारी मिलते ही उदयपुर से दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया. आग लगने के कारण हाईवे की दोनों लेन पूरी तरह बाधित हो गईं और जाम की स्थिति बनी रही.

पुलिस और प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement