उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, टैंकर और कंटेनर की टक्कर के बाद लगी आग

उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. टीड़ी थाना क्षेत्र के बोरी कुआं पेट्रोल पंप के पास टैंकर और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. हादसा इतना अचानक और तेज था कि देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैंकर अचानक बेकाबू हो गया. वह डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसा और सामने से आ रहे कंटेनर से टकरा गया. टक्कर होते ही दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई.

हाईवे पर मचा हड़कंप, वाहन थमे

आग की ऊंची लपटें और काले धुएं को देखकर हाईवे पर चल रहे वाहन दोनों ओर से रुक गए. कुछ ही देर में सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में जमा हो गए.

सूचना मिलते ही टीड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने में जुट गई. पुलिस ने सबसे पहले आग से घिरे इलाके को सुरक्षित करने की कोशिश की, ताकि कोई और बड़ा नुकसान न हो.

घायलों को ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल

हादसे में टैंकर चालक भीलवाड़ा निवासी नानालाल जाट और कंटेनर चालक अलवर निवासी अख्तर घायल हो गए. आग और धुएं के बीच ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए दोनों घायलों को बाइक पर बैठाकर टीड़ी अस्पताल पहुंचाया.

घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद दोनों की हालत को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया. टैंकर निम्बाहेड़ा से अहमदाबाद जा रहा था, जबकि कंटेनर अहमदाबाद से आ रहा था.

दमकल पहुंची, आग पर काबू की कोशिश

हादसे की जानकारी मिलते ही उदयपुर से दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया. आग लगने के कारण हाईवे की दोनों लेन पूरी तरह बाधित हो गईं और जाम की स्थिति बनी रही.

पुलिस और प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

