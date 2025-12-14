उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर–टैंकर की टक्कर के बाद 6 वाहन भिड़े, 3 की मौके पर मौत, मासूम समेत कई घायल

उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे पर रविवार को एक बड़ा और भीषण सड़क हादसा हो गया. यह दुर्घटना पीर जी बावजी के समीप हुई, जहां एक के बाद एक छह वाहन आपस में भिड़ गए. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को इसकी जानकारी दी.

अनियंत्रित ट्रेलर बना हादसे की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे की शुरुआत पत्थरों से भरे एक ट्रेलर के अनियंत्रित होने से हुई. बताया जा रहा है कि पिंडवाड़ा की ओर से आ रहा एक टैंकर ट्रेलर से टकरा गया.

इसके बाद टैंकर सामने से आ रही तीन कारों को अपनी चपेट में लेता चला गया, जिससे देखते ही देखते छह वाहन आपस में टकरा गए और सड़क पर चीख-पुकार मच गई.

कार में फंसे मासूम और महिला

हादसे में एक मासूम बच्चा और एक महिला कार के अंदर बुरी तरह फंस गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग गाड़ियों में दब गए.

ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की और राहत कार्य में पुलिस की मदद की.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद गोगुंदा हाईवे के दोनों ओर करीब पांच किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सड़क पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. सूचना मिलने पर गोगुंदा पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया.

राहत-बचाव कार्य जारी

घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज जारी है. पुलिस ने घटनास्थल पर स्थिति को संभालते हुए यातायात बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और हादसे की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है.

