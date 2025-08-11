कोटा: एक माह से लापता युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

कोटा जिले के ग्राम पंचायत गोयंदा की (19) वर्षीय युवती कविता कंवर एक महीने पहले लापता हो गई थी. जिसका शव रविवार सुबह बुरनखेड़ी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. शव मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी, बलात्कार-हत्या का मामला दर्ज करने, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग को लेकर खैराबाद पुलिस चौकी के सामने साढ़े तीन घंटे तक धरने पर बैठे रहे.

परिजनों ने पुलिस पर लगाया समय पर एक्शन नहीं लेने का आरोप

कविता कंवर की मां तंवर बाई ने बताया कि एक माह पहले रामगंजमंडी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. FIR दर्ज होने के अगले ही दिन उन्हें पता चला कि बुरनखेड़ी निवासी हीरालाल धाकड़ उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है. इस संबंध में उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. मां का आरोप है कि वह कई बार थाने जाकर बेटी को खोजने की गुहार लगाती रहीं, मगर पुलिस ने उनकी नहीं सुनी.

भीलवाड़ा में रह रही थी, इलाज के दौरान मौत

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती आरोपी हीरालाल धाकड़ के साथ प्रेम प्रसंग के चलते भीलवाड़ा में रह रही थी. शनिवार रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद आरोपी शव को लेकर बुरनखेड़ी गांव आया और अपने घर के बाहर रखकर युवती के परिजनों को फोन कर मौत की सूचना दी, फिर फरार हो गया.

सुबह करीब 6 बजे गोयंदा गांव के ग्रामीण और राजपूत करणी सेना के सदस्य बुरनखेड़ी पहुंचे, जहां बुरनखेड़ी निवासी आरोपी हीरालाल धाकड़ के घर पर शव मिला. मृतका के हाथ में इलाज के दौरान लगाया गया कैलूना (इंट्रावेनस कैनुला) भी मौजूद था. इसके बाद ग्रामीण शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखकर 11 बजे खैराबाद पुलिस चौकी के सामने पहुंचकर जाम लगा दिया.

चार थानों की पुलिस और अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना पर रामगंजमंडी, सुकेत, मोड़क और चेचट थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. नायब तहसीलदार विशाल वर्मा, डीएसपी घनश्याम मीना और सीआई मनोज सीकरवार ने ग्रामीणों से समझाइश की. लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे. उनकी मांग थी कि आरोपी पर बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया जाए और जांच अधिकारी पर कार्रवाई हो और मृतका के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.

सहमति के बाद समाप्त हुआ धरना

लगभग साढ़े तीन घंटे चले धरने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों में समझौता हुआ कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा. उस पर बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज होगा, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी व जांच अधिकारी पर सात दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद शव को रामगंजमंडी जिला अस्पताल ले गए, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

रामगंजमंडी थाना अधिकारी मनोज सीकरवार ने बताया कि युवती की मौत इलाज के दौरान हुई प्रतीत होती है, लेकिन पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

