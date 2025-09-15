महिला की रॉड से पीट-पीटकर हत्या, फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी 600 km दूर

राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को एक महिला की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. महिला झुंझुनू से लगभग 600 किलोमीटर का सफर तय करके उससे मिलने आई थी. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, शिक्षक और महिला अक्टूबर 2024 में फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट हुए थे और तब से उनके बीच दोस्ती हो गई थी. वह अक्सर उससे मिलने आती थी. इसी तरह 10 सितंबर को भी वह बाड़मेर पहुंची थी और तब से उसके घर पर ही रह रही थी.

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सदर क्षेत्र के चावा गांव के आरोपी 38 साल के मानाराम ने अपने घर पर ही 37 साल की मुकेश कुमारी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी . बाद में उसने मर्डर को दुर्घटना का रूप देने के लिए उसकी लाश को उसकी ही कार की ड्राइवर सीट पर रख दिया.

उन्होंने कहा, टमहिला का शव रीको थाना क्षेत्र के शिव नगर में खड़ी एक कार में मिला था. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी ने अपने घर पर उसकी हत्या की और बाद में शव को गाड़ी में ही रख दिया. उन्होंने आगे बताया कि सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीमें, एक डॉग स्क्वायड और एक मोबाइल क्राइम यूनिट को घटनास्थल पर तैनात किया गया है. हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----