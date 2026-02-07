scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोटा में बड़ा हादसा: भरभराकर गिरी इमारत, 20 बच्चे दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम करीब 8:45 बजे निर्माणाधीन दो मंजिला बिल्डिंग गिर गई, जिसमें रेस्टोरेंट भी चल रहा था. हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. 20 बच्चों के दबे होने की खबर है, जबकि जिला कलेक्टर ने सात लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. दो बच्चों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया. मंत्री मदन दिलावर मौके पर पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पुलिस और राहत दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं.

Advertisement
X
कोटा शहर में जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई. (Photo Screengrab)
कोटा शहर में जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई. (Photo Screengrab)

राजस्थान के कोटा शहर में बड़ा हादसा सामने आया है. जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई. घटना के समय बिल्डिंग में रेस्टोरेंट संचालित होने की जानकारी सामने आई है. बिल्डिंग गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में 20 बच्चों के दबे होने की खबर है. दो बच्चों को गंभीर घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, राहत दल और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया. रेस्क्यू टीम मलबा हटाकर अंदर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है. एहतियात के तौर पर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. जिला कलेक्टर के मुताबिक, हादसे में सात लोग घायल हुए हैं. 

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मौके पर पहुंच गए हैं. वे राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि कोटा ओपरा हॉस्पिटल रोड पर मुरादाबादी नॉन वेज रेस्टोरेंट की बिल्डिंग नीचे गिरी है जिसमें सात लोग घायल हैं.

कब और कैसे हुआ हादसा?
शनिवार शाम करीब 8:45 बजे कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा विहार में एक निर्माणाधीन दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया और अस्पताल भिजवाया. सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गईं.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
अलमारी में 6–7 किलो चांदी सुरक्षित बच गई.(Photo:ITG)
गनीमत रही 'अलमारी' गिर गई... चोरों को ले डूबा भारी वजन, खजाना छोड़ हुए फरार
Man burnt scooty
आधी रात को आया, पेट्रोल डालकर फूंक दीं घर की दो स्कूटी...CCTV में कैद हुई घटना
श्रीनगर में कटरा-श्रीनगर रेल सेक्शन पर बर्फबारी के बीच गुजरती ट्रेन
रेनफॉल-स्नोफॉल का कॉम्बो... बिगाड़ेगा मौसम का मिजाज, 4 दिन भारी
रामगंजमंडी में करंट ने ली युवक की बलि.(Photo:ITG)
बारिश बनी काल! घरों में उतरा करंट, इकलौते बेटे के शरीर की हड्डियां तक झुलसीं

देर से रेस्क्यू पर लोगों में गुस्सा
स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेस्क्यू के लिए जरूरी क्रेन लगभग डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची, जिसके कारण शुरुआती बचाव कार्य की रफ्तार धीमी रही. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया. बचाव अभियान लगातार जारी है.

Advertisement

दो मंजिला बताई जा रही बिल्डिंग
बताया जा रहा है कि गिरी हुई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था. दो मंजिल का काम लगभग पूरा हो चुका था और आगे का निर्माण जारी था. इसी इमारत में एक रेस्टोरेंट भी संचालित हो रहा था. हादसे के समय वहां कई ग्राहक मौजूद थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement