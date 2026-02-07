कोटा में बड़ा हादसा: भरभराकर गिरी इमारत, 20 बच्चे दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

राजस्थान के कोटा शहर में बड़ा हादसा सामने आया है. जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई. घटना के समय बिल्डिंग में रेस्टोरेंट संचालित होने की जानकारी सामने आई है. बिल्डिंग गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में 20 बच्चों के दबे होने की खबर है. दो बच्चों को गंभीर घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, राहत दल और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया. रेस्क्यू टीम मलबा हटाकर अंदर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है. एहतियात के तौर पर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. जिला कलेक्टर के मुताबिक, हादसे में सात लोग घायल हुए हैं.

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मौके पर पहुंच गए हैं. वे राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि कोटा ओपरा हॉस्पिटल रोड पर मुरादाबादी नॉन वेज रेस्टोरेंट की बिल्डिंग नीचे गिरी है जिसमें सात लोग घायल हैं.

कब और कैसे हुआ हादसा?

शनिवार शाम करीब 8:45 बजे कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा विहार में एक निर्माणाधीन दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया और अस्पताल भिजवाया. सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गईं.

देर से रेस्क्यू पर लोगों में गुस्सा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेस्क्यू के लिए जरूरी क्रेन लगभग डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची, जिसके कारण शुरुआती बचाव कार्य की रफ्तार धीमी रही. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया. बचाव अभियान लगातार जारी है.

दो मंजिला बताई जा रही बिल्डिंग

बताया जा रहा है कि गिरी हुई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था. दो मंजिल का काम लगभग पूरा हो चुका था और आगे का निर्माण जारी था. इसी इमारत में एक रेस्टोरेंट भी संचालित हो रहा था. हादसे के समय वहां कई ग्राहक मौजूद थे.

