AC कोच में 'सांप' से 2 घंटे खेलता रहा बच्चा, सीट से नीचे गिरते ही पूरी ट्रेन में मच गया हड़कंप- Video

अजमेर से जबलपुर जा रही दयोदय एक्सप्रेस के AC कोच में रविवार शाम एक ऐसा अजीब वाकया हुआ, जिसने यात्रियों की धड़कनें बढ़ा दी. जहां ट्रेन कोच में अचानक “सांप है… सांप है” की आवाजें गूंजने लगीं और देखते ही देखते पूरा माहौल दहशत में बदल गया. यात्री करीब दो घंटे तक डर के साए में सफर करने को मजबूर रहे.

दरअसल, सीट के नीचे सांप जैसी आकृति दिखने पर एक यात्री घबरा गया. उसने बिना देर किए शोर मचा दिया और बात तेजी से पूरे कोच में फैल गई. AC कोच में बैठे यात्री अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए, कुछ लोग बच्चों और सामान को लेकर सुरक्षित दूरी बनाने लगे. किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सांप कहां है और वे कैसे खुद को उससे बचाएंगे.

शाम से ही अलर्ट हो गया था प्रशासन

ट्रेन में सांप होने की सूचना शाम करीब 7 बजे मिल चुकी थी. इसके बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया. ट्रेन के कोटा पहुंचने से पहले ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित कर दिया गया. वहीं RPF के जवान भी सवाई माधोपुर से कोटा के बीच लगातार कोच में निगरानी और तलाश करते रहे.

कोटा स्टेशन पर थमी सांसें

रात करीब 10 बजे दयोदय एक्सप्रेस कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर पहुंची. प्लेटफॉर्म पर पहले से स्नेक कैचर और RPF मौजूद थे. ट्रेन रुकते ही AC कोच-1 और AC कोच-2 में सांप की तलाश शुरू की गई. करीब 10 मिनट तक सीटों के नीचे, बर्थ और गलियारों में बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई सांप नजर नहीं आया.

पूछताछ में सामने आया चौंकाने वाला सच

तलाशी के दौरान यात्रियों से पूछताछ की गई, तब पूरे घटनाक्रम का राज खुला. पता चला कि एक बच्चे के पास डेढ़ फीट लंबा नकली सांप था. यात्रा के दौरान बच्चा उससे खेल रहा था. खेलते-खेलते नकली सांप उसके हाथ से फिसलकर सीट के नीचे चला गया. इस दौरान किसी यात्री की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने उसे असली सांप समझ लिया और हड़कंप मच गया.

नकली सांप बना डर की वजह

स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि सूचना गंभीर थी, इसलिए पूरी सतर्कता बरती गई. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेल प्रशासन ने कोटा स्टेशन पर अतिरिक्त कोच की व्यवस्था भी कर रखी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को शिफ्ट किया जा सके.

पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद यह साफ हो गया कि कोच में कोई असली सांप नहीं था, बल्कि डर की वजह बना था एक नकली सांप. इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया.

