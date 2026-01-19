scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AC कोच में 'सांप' से 2 घंटे खेलता रहा बच्चा, सीट से नीचे गिरते ही पूरी ट्रेन में मच गया हड़कंप- Video

राजस्थान के अजमेर से मध्य प्रदेश के जबलपुर जा रही ट्रेन में अचानक सांप घुसने की खबर ने यात्रियों को दहशत में डाल दिया. जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और वो ऊपर वाली सीटों पर चढ़ने लगे.

Advertisement
X
AC कोच में सांप की खबर से फैली दहशत. (Photo: Screengrab)
AC कोच में सांप की खबर से फैली दहशत. (Photo: Screengrab)

अजमेर से जबलपुर जा रही दयोदय एक्सप्रेस के AC कोच में रविवार शाम एक ऐसा अजीब वाकया हुआ, जिसने यात्रियों की धड़कनें बढ़ा दी. जहां ट्रेन कोच में अचानक “सांप है… सांप है” की आवाजें गूंजने लगीं और देखते ही देखते पूरा माहौल दहशत में बदल गया. यात्री करीब दो घंटे तक डर के साए में सफर करने को मजबूर रहे.

दरअसल, सीट के नीचे सांप जैसी आकृति दिखने पर एक यात्री घबरा गया. उसने बिना देर किए शोर मचा दिया और बात तेजी से पूरे कोच में फैल गई. AC कोच में बैठे यात्री अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए, कुछ लोग बच्चों और सामान को लेकर सुरक्षित दूरी बनाने लगे. किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सांप कहां है और वे कैसे खुद को उससे बचाएंगे.

यह भी पढ़ें: 6 फुट लंबे सांप को गले में डालकर बघार रहा था शेखी, फन फैलाकर कोबरा ने तीन जगह डसा! खौफनाक VIDEO VIRAL

सम्बंधित ख़बरें

man took snake that bit him to hospital (Photo - Screengrab)
जैकेट के अंदर से निकाला फनधारी सांप, बोला- इसी ने काटा, जल्दी इलाज करो
बल्लारी में हुई हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत हो गई.
बेंगलुरु: जेजे नगर में धार्मिक जुलूस पर पथराव, बल्लारी में भी सांप्रदायिक हिंसा- एक की मौत
ट्रेन के AC कोच में 'सांप' से दहशत
NH 48
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर टोल से मिलेगी राहत, बिना रुके दौड़ेंगे वाहन
देश के कईं राज्यों में आग की भयावह घटनाएं, सुरक्षा इंतजामों पर खड़े हुए गंभीर सवाल

शाम से ही अलर्ट हो गया था प्रशासन

ट्रेन में सांप होने की सूचना शाम करीब 7 बजे मिल चुकी थी. इसके बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया. ट्रेन के कोटा पहुंचने से पहले ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित कर दिया गया. वहीं RPF के जवान भी सवाई माधोपुर से कोटा के बीच लगातार कोच में निगरानी और तलाश करते रहे.

Advertisement

कोटा स्टेशन पर थमी सांसें

रात करीब 10 बजे दयोदय एक्सप्रेस कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर पहुंची. प्लेटफॉर्म पर पहले से स्नेक कैचर और RPF मौजूद थे. ट्रेन रुकते ही AC कोच-1 और AC कोच-2 में सांप की तलाश शुरू की गई. करीब 10 मिनट तक सीटों के नीचे, बर्थ और गलियारों में बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई सांप नजर नहीं आया.

पूछताछ में सामने आया चौंकाने वाला सच

तलाशी के दौरान यात्रियों से पूछताछ की गई, तब पूरे घटनाक्रम का राज खुला. पता चला कि एक बच्चे के पास डेढ़ फीट लंबा नकली सांप था. यात्रा के दौरान बच्चा उससे खेल रहा था. खेलते-खेलते नकली सांप उसके हाथ से फिसलकर सीट के नीचे चला गया. इस दौरान किसी यात्री की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने उसे असली सांप समझ लिया और हड़कंप मच गया.

नकली सांप बना डर की वजह

स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि सूचना गंभीर थी, इसलिए पूरी सतर्कता बरती गई. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेल प्रशासन ने कोटा स्टेशन पर अतिरिक्त कोच की व्यवस्था भी कर रखी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को शिफ्ट किया जा सके.

पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद यह साफ हो गया कि कोच में कोई असली सांप नहीं था, बल्कि डर की वजह बना था एक नकली सांप. इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement