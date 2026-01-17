scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चाइनीज मांझे का कहर... जैकेट, स्वेटर, शर्ट और इनर को चीरता हुआ हाथ में धंसा चाइनीज मांझा, घायल शख्स को लगे 10 टांके

राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है. यहां एक स्कूल के प्रधानाध्यापक बाइक से जा रहे थे. अचानक मांझे की तेज धार उनके जैकेट, स्वेटर और शर्ट को चीरते हुए बाएं हाथ में धंस गया और घाव कर दिया. हाथ पर करीब 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर गहरा घाव है, जिससे उन्हें 8-10 टांके लगे.

Advertisement
X
कपड़ों को चीरकर हाथ में धंसा चाइनीज मांझा. (Photo: ITG)
कपड़ों को चीरकर हाथ में धंसा चाइनीज मांझा. (Photo: ITG)

प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल लगातार जानलेवा साबित हो रहा है. यहां गुमानपुरा फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर कसार स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गए. मांझे की धार ने उनके कपड़ों को चीरते हुए बाएं हाथ में गहरा घाव कर दिया, जिससे उन्हें 8 से 10 टांके लगाने पड़े.

घायल शिक्षक बूंदी जिले के माईजा के रहने वाले हैं. जवाहर लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कसार में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद पर हैं. वे रीट परीक्षा ड्यूटी के सिलसिले में कोटा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जा रहे थे. इसी दौरान गुमानपुरा फ्लाईओवर पर अचानक सड़क पर फैला चाइनीज मांझा उनके सामने आ गया.

मांझे की तेज धार जैकेट, शर्ट, इनर और स्वेटर को काटती हुई सीधे हाथ में जा लगी. अचानक संतुलन बिगड़ने से वे बाइक से गिर पड़े. आसपास मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉ. शाहिद हुसैन ने प्राथमिक उपचार करते हुए घाव पर 8 से 10 टांके लगाए.

सम्बंधित ख़बरें

Jaunpur Chinese kite string cut doctors neck (Photo - ITG)
जौनपुर: चाइनीज मांझे से कटकर डॉक्टर की मौत, गर्दन की हड्डी भी रेत गया
chinese manjha
चाइनीज मांझे से कोटा में दो हादसे, बच्चे का गाल कटा, बुजुर्ग की गर्दन में लगे टांके
chinese manjha
चाइनीज मांझे की चपेट में आई बुजुर्ग महिला,  बुरी तरह कटा पैर
manjha
चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई तो नाबालिग के पैरेंट्स भी जिम्मेदार: हाईकोर्ट
चाइनीज मांझे के खिलाफ चलेगा जागरूकता अभियान.(Photo:ITG)
चाइनीज मांझे से हो सकता है ब्लैकआउट! बिजली कंपनी का अलर्ट

Kota Chinese manjha tore jacket sweater shirt man injured 10 stitches

यह भी पढ़ें: किलर बना चाइनीज मांझा... MP और गुजरात में पिता के साथ बाइक पर बैठे 7 और 4 साल के बच्चों की गर्दन कटने से मौत

डॉक्टरों के अनुसार, हाथ में करीब 3 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 2 सेंटीमीटर गहरा घाव था, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था. प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने भर्ती रहने की सलाह दी, लेकिन परिजन उन्हें अपने साथ ले गए.

Advertisement

पीड़ित शिक्षक ने बताया कि यदि सर्दी के कारण उन्होंने मोटे कपड़े नहीं पहने होते, तो मांझा गर्दन या किसी संवेदनशील हिस्से को भी नुकसान पहुंचा सकता था और हादसा जानलेवा हो सकता था.

चाइनीज मांझे से कुन्हाड़ी क्षेत्र में 5 साल के बच्चे धीर की मौत हो गई थी, इस घटना को अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि यह नई घटना सामने आ गई. इसके बावजूद चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है, जिससे आमजन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement