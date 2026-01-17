चाइनीज मांझे का कहर... जैकेट, स्वेटर, शर्ट और इनर को चीरता हुआ हाथ में धंसा चाइनीज मांझा, घायल शख्स को लगे 10 टांके

प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल लगातार जानलेवा साबित हो रहा है. यहां गुमानपुरा फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर कसार स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गए. मांझे की धार ने उनके कपड़ों को चीरते हुए बाएं हाथ में गहरा घाव कर दिया, जिससे उन्हें 8 से 10 टांके लगाने पड़े.

घायल शिक्षक बूंदी जिले के माईजा के रहने वाले हैं. जवाहर लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कसार में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद पर हैं. वे रीट परीक्षा ड्यूटी के सिलसिले में कोटा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जा रहे थे. इसी दौरान गुमानपुरा फ्लाईओवर पर अचानक सड़क पर फैला चाइनीज मांझा उनके सामने आ गया.

मांझे की तेज धार जैकेट, शर्ट, इनर और स्वेटर को काटती हुई सीधे हाथ में जा लगी. अचानक संतुलन बिगड़ने से वे बाइक से गिर पड़े. आसपास मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉ. शाहिद हुसैन ने प्राथमिक उपचार करते हुए घाव पर 8 से 10 टांके लगाए.

डॉक्टरों के अनुसार, हाथ में करीब 3 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 2 सेंटीमीटर गहरा घाव था, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था. प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने भर्ती रहने की सलाह दी, लेकिन परिजन उन्हें अपने साथ ले गए.

पीड़ित शिक्षक ने बताया कि यदि सर्दी के कारण उन्होंने मोटे कपड़े नहीं पहने होते, तो मांझा गर्दन या किसी संवेदनशील हिस्से को भी नुकसान पहुंचा सकता था और हादसा जानलेवा हो सकता था.

चाइनीज मांझे से कुन्हाड़ी क्षेत्र में 5 साल के बच्चे धीर की मौत हो गई थी, इस घटना को अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि यह नई घटना सामने आ गई. इसके बावजूद चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है, जिससे आमजन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

