कजाकिस्तान में राजस्थान के MBBS छात्र की मौत, घर के इकलौते चिराग के बुझने से टूटा परिवार

कजाकिस्तान के अल्माटी शहर के पास हुए एक सड़क हादसे में राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ के स्टूडेंट की मौत हो गई. 4 सितंबर 2025 को ही राहुल यादव घर से कजाकिस्तान गया था. शनिवार दोपहर 3:30 बजे राहुल का शव दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा. जहां से गांव के लिए रवाना हुआ. परिजनों ने बताया कि इसी साल जून में राहुल की डिग्री पूरी होने वाली थी लेकिन पढ़ाई पूरी होने से 7 महीने पहले ही सड़क हादसा हो गया और राहुल की मौत हो गई.

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नांगल खोड़िया गांव के रहने वाले राहुल यादव (25) पुत्र दीपचंद साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी के स्टूडेंट था. वो माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसकी एक बड़ी बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है. पिता दीपचंद ने बताया कि 6 जनवरी को हादसे की सूचना मिली थी. परिवार वालों ने बताया 6 जनवरी को राहुल अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने गया था. इस दौरान अल्माटी (कजाकिस्तान) के पास एक गांव में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया.

पिता चलाते हैं टैक्सी

हादसे में कार के ड्राइवर समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई. राहुल और उसका दोस्त मंजीत गंभीर घायल हो गए. इलाज के दौरान 9 जनवरी की दोपहर को राहुल की भी मौत हो गई. गांव के लोगों ने बताया कि शनिवार देर शाम तक राहुल का शव गांव पहुंचेगा. इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. राहुल के पिता दीपचंद गुरुग्राम (हरियाणा) में टैक्सी चलाते हैं.

पड़ोसियों ने बताया कि राहुल पढ़ाई में काफी अच्छा था. साथ ही वह जब घर आता था तो पड़ोसियों से जरूर मिलता है. उसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है.

