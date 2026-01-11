scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कजाकिस्तान में राजस्थान के MBBS छात्र की मौत, घर के इकलौते चिराग के बुझने से टूटा परिवार

कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए राजस्थान के छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई. छात्र की पहचान राहुल यादव के रूप में हुई है. बताया जाता है कि 7 महीने बाद उसकी डिग्री पूरी होने वाली थी.

Advertisement
X
मृतक छात्र राहुल यादव. (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)
मृतक छात्र राहुल यादव. (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)

कजाकिस्तान के अल्माटी शहर के पास हुए एक सड़क हादसे में राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ के स्टूडेंट की मौत हो गई. 4 सितंबर 2025 को ही राहुल यादव घर से कजाकिस्तान गया था. शनिवार दोपहर 3:30 बजे राहुल का शव दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा. जहां से गांव के लिए रवाना हुआ. परिजनों ने बताया कि इसी साल जून में राहुल की डिग्री पूरी होने वाली थी लेकिन पढ़ाई पूरी होने से 7 महीने पहले ही सड़क हादसा हो गया और राहुल की मौत हो गई.

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नांगल खोड़िया गांव के रहने वाले राहुल यादव (25) पुत्र दीपचंद साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी के स्टूडेंट था. वो माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसकी एक बड़ी बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है. पिता दीपचंद ने बताया कि 6 जनवरी को हादसे की सूचना मिली थी. परिवार वालों ने बताया 6 जनवरी को राहुल अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने गया था. इस दौरान अल्माटी (कजाकिस्तान) के पास एक गांव में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया.

यह भी पढ़ें: न्यू ईयर पार्टी से लौटते हुए पलटी कार, 19 साल के छात्र की मौत, 4 दोस्त घायल

सम्बंधित ख़बरें

Tripura: 19-year-old student found dead in Agartala
मॉडल टाउन में रेस्टोरेंट की छत से गिरकर 11वीं के छात्र की मौत, दोस्तों के साथ गया था घूमने
मृतक तकी फाइल फोटो.(Photo: Ajaya Kumar Nath/ITG)
कोरापुट के आवासीय स्कूल में गिरा कंक्रीट स्लैब, कक्षा 3 के छात्र की मौत, एक घायल
घटना अमली गांव-अमली बारी घाट क्षेत्र में हुई.(Photo: Abhijit karande/ITG)
महाराष्ट्र के नंदुरबार में स्कूल बस 150 फीट खाई में गिरी, एक छात्र की मौत
जयपुर में ऑडी हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने. (Photo: Representational)
100 से ज्यादा की स्पीड, 16 को रौंदा, एक की मौत… ऑडी हादसे का VIDEO आया सामने
जयपुर में ऑडी कार ने लोगों को कुचला (Photo: ITG)
जयपुर में ऑडी का कहर, तेज रफ्तार कार ने 16 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौत

पिता चलाते हैं टैक्सी

हादसे में कार के ड्राइवर समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई. राहुल और उसका दोस्त मंजीत गंभीर घायल हो गए. इलाज के दौरान 9 जनवरी की दोपहर को राहुल की भी मौत हो गई. गांव के लोगों ने बताया कि शनिवार देर शाम तक राहुल का शव गांव पहुंचेगा. इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. राहुल के पिता दीपचंद गुरुग्राम (हरियाणा) में टैक्सी चलाते हैं.

Advertisement

पड़ोसियों ने बताया कि राहुल पढ़ाई में काफी अच्छा था. साथ ही वह जब घर आता था तो पड़ोसियों से जरूर मिलता है. उसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement