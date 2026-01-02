न्यू ईयर पार्टी से लौटते हुए पलटी कार, 19 साल के छात्र की मौत, 4 दोस्त घायल

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके चार दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ, जब पांचों युवक पार्टी में शामिल होकर कार से घर लौट रहे थे. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र की पहचान संभवन यादव के रूप में हुई है, जो कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर का निवासी था. वह अपने चार दोस्तों के साथ बुधवार रात पार्टी में शामिल होने के बाद कार से घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में कार अचानक अनियंत्रित हो गई और पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने संभवन यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके चार दोस्तों का इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

सर्किल ऑफिसर (रिफाइनरी) श्वेता वर्मा ने बताया कि इस मामले में मृतक के चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना तेज रफ्तार, लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुई.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी युवक एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में प्रथम वर्ष के विधि (लॉ) के छात्र थे. नए साल के आसपास हुए इस हादसे ने कॉलेज और स्थानीय क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है.



---- समाप्त ----