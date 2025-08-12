scorecardresearch
 

Rajasthan: दुकानदार पर 50 से ज्यादा डंडे बरसाए, ASI ने दुकान में घुसकर की गुंडागर्दी, Video

राजस्थान के झुंझुनूं में एएसआई ओमप्रकाश का दुकानदार पर बेरहमी से हमला करने का वीडियो वायरल हुआ है. घटना 2 अगस्त की रात रेलवे स्टेशन के बाहर दुकान में हुई, जहां एएसआई ने बिना पूछताछ किए दुकानदार पर 50 से अधिक डंडे बरसाए. एसपी ने आरोपी को लाइन हाजिर कर जांच शुरू कर दी है.

झुंझुनूं में पुलिस की गुंडागर्दी!(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
झुंझुनूं में पुलिस की गुंडागर्दी!(Photo: Himanshu Sharma/ITG)

राजस्थान के झुंझुनू जिले से पुलिस की कथित गुंडागर्दी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित एक दुकान में घुसकर एएसआई (ASI) द्वारा दुकानदार को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 2 अगस्त की रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है.

दरअसल, वीडियो फुटेज में शहर कोतवाली में तैनात एएसआई ओमप्रकाश हाथ में डंडा लेकर दुकान में घुसते और दुकानदार नाहर सिंह, निवासी सैनिक नगर पर अंधाधुंध वार करते नजर आ रहे हैं. दुकानदार अपने बचाव में दुकान की कुर्सी का इस्तेमाल करता है, जो मारपीट के दौरान टूट जाती है. आरोप है कि एएसआई ने दुकानदार पर 50 से अधिक डंडे बरसाए.

जानकारी के मुताबिक, 2 अगस्त की देर रात दो युवक मोबाइल चार्ज करने के लिए नाहर सिंह की दुकान पर आए. शुरुआत में अनुमति देने के बाद दुकानदार ने उन्हें मना कर दिया, जिस पर युवक दुकान से बाहर चले गए. तभी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पहुंची और एक युवक ने पुलिस को झूठी सूचना दी कि दुकानदार ने उसके साथ मारपीट की है. 

देखें वीडियो...

इसे बाद एएसआई ओमप्रकाश बिना कोई पूछताछ किए दुकान में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी. मारपीट की पूरी वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसके अलावा, मौके पर मौजूद लोगों ने भी अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एएसआई का आक्रामक रवैया और दुकानदार की असहाय स्थिति साफ दिखाई देती है.

एएसआई ओमप्रकाश को किया लाइन हाजिर

वीडियो वायरल होने के बाद झुंझुनू पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने आरोपी एएसआई ओमप्रकाश को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना ने राजस्थान पुलिस की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है.

