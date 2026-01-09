Rajasthan: रिहायशी सोसायटी में कार ने तीन साल के बच्चे को रौंदा, मौके से भागा ड्राइवर

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ कस्बे में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, एक हाउसिंग सोसायटी परिसर के अंदर कार से कुचलकर बच्चे की जान चली गई. मृतक की पहचान यश के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है.

और पढ़ें

पुलिस ने बताया कि हादसे के समय यश सोसायटी के अंदर खेल रहा था, जबकि उसके माता-पिता पास ही बैठे हुए थे. खेलते-खेलते बच्चा जमीन से कोई वस्तु उठाने के लिए नीचे झुका था, तभी वहां से गुजर रही कार ने उसे टक्कर मार दी. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: पहले ऑफिस में तोड़फोड़, फिर किडनैपिंग... कोटपूतली में व्यापारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण- VIDEO

खेलते समय हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कार का टायर बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद चालक ने कार को पीछे करने की कोशिश की, जिससे बच्चा कुछ दूरी तक घिसटता चला गया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोग चीख-पुकार करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

Advertisement

घटना के तुरंत बाद बच्चे को बचाने की कोशिशें की गईं, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सोसायटी में मातम पसर गया और लोगों में गहरा आक्रोश देखा गया.

चालक फरार, फिर हिरासत में

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद कार चालक ने वाहन को वहीं लॉक किया और मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. बाद में पुलिस ने चालक को पकड़कर हिरासत में ले लिया.

सीसीटीवी फुटेज की जांच

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सोसायटी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ सके. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----