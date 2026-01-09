scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rajasthan: रिहायशी सोसायटी में कार ने तीन साल के बच्चे को रौंदा, मौके से भागा ड्राइवर

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ कस्बे की एक हाउसिंग सोसायटी में कार की चपेट में आने से तीन वर्षीय बच्चे यश की मौत हो गई. बच्चा सोसायटी परिसर में खेल रहा था. कार का टायर उसके सिर के ऊपर से गुजर गया. हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है.

Advertisement
X
खेलते समय हुआ हादसा.(Photo: Representational)
खेलते समय हुआ हादसा.(Photo: Representational)

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ कस्बे में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, एक हाउसिंग सोसायटी परिसर के अंदर कार से कुचलकर बच्चे की जान चली गई. मृतक की पहचान यश के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस ने बताया कि हादसे के समय यश सोसायटी के अंदर खेल रहा था, जबकि उसके माता-पिता पास ही बैठे हुए थे. खेलते-खेलते बच्चा जमीन से कोई वस्तु उठाने के लिए नीचे झुका था, तभी वहां से गुजर रही कार ने उसे टक्कर मार दी. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: पहले ऑफिस में तोड़फोड़, फिर किडनैपिंग... कोटपूतली में व्यापारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण- VIDEO

सम्बंधित ख़बरें

Rajasthan Winter Cold
बढ़ती ठंड से किसानों को मिलेगा फायदा! तापमान में गिरावट बन सकती है वरदान
Girl kidnapped from outside SP office in bhilwada
भीलवाड़ा में परिजनों ने SP ऑफिस के बाहर से की लड़की अगवा
भीलवाड़ा में घरवालों ने बेटी को किया अगवा (Photo: Screengrab)
सुरक्षा मांगने SP ऑफिस पहुंची लड़की वहीं से अगवा, दौड़े पुलिसकर्मी तो स्कॉर्पियो से रौंदने की कोशिश
Cold wave continues in delhi ncr with a sharp drop in temperature
ठंड से ठिठुर रहा उत्तर भारत, स्कूल किए गए बंद, देखें
जांच के लिए वनस्पति घी के भरे गए सैंपल. (Photo: Representational)
दस हजार लीटर वनस्पति घी जब्त... जयपुर में मिलावट के खिलाफ बड़ा एक्शन

खेलते समय हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कार का टायर बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद चालक ने कार को पीछे करने की कोशिश की, जिससे बच्चा कुछ दूरी तक घिसटता चला गया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोग चीख-पुकार करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

Advertisement

घटना के तुरंत बाद बच्चे को बचाने की कोशिशें की गईं, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सोसायटी में मातम पसर गया और लोगों में गहरा आक्रोश देखा गया.

चालक फरार, फिर हिरासत में

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद कार चालक ने वाहन को वहीं लॉक किया और मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. बाद में पुलिस ने चालक को पकड़कर हिरासत में ले लिया.

सीसीटीवी फुटेज की जांच

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सोसायटी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ सके. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement