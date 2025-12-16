scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: पहले ऑफिस में तोड़फोड़, फिर किडनैपिंग... कोटपूतली में व्यापारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण- VIDEO

कोटपूतली जिले में बदमाशों ने देर रात एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी का अपहरण कर लिया. अपहरण का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि बदमाश फिल्मी स्टाइल में आए और व्यापारी के ऑफिस में तोड़फोड़ की. फिर किडनैप कर फरार हो गए.

Advertisement
X
किडनैपिंग से पहले बदमाशों ने ऑफिस में की तोड़फोड़. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
किडनैपिंग से पहले बदमाशों ने ऑफिस में की तोड़फोड़. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)

राजस्थान के कोटपूतली जिले में देर रात उस समय सनसनी फैल गई. जब ट्रांसपोर्ट व्यापारी भीम सिंह शेखावत का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया. रात के अंधेरे में गाड़ियों में पहुंचे बदमाशों ने पहले तो ऑफिस में तोड़फोड़ की और उसके बाद व्यापारी का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गए. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी की तो देर रात हरियाणा के बोल के पास से व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाया गया.

हालांकि घटना के बाद से बदमाश फरार हैं. ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश ऑफिस में घुसते भी नजर आ रहे हैं. कोटपूतली के डेंटल कॉलेज के पास स्थित खेमजी मोटर्स कार्यालय में रात के अंधेरे में बेख़ौफ़ बदमाशों ने एक व्यापारी का अपहरण किया. कारों में सवार करीब 10 अज्ञात बदमाश व्यापारी के ऑफिस में घुसे और वहां जमकर तोड़फोड़ की.

यह भी पढ़ें: खूंटी में कारोबारी और उसके सहयोगी का अपहरण, मांगी 10 लाख की फिरौती, 6 गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Bengaluru man earning Rs 60 lakh questions living in India over quality of life
मजदूर आरोपी और हाई प्रोफाइल किडनैपिंग... पुलिस ने ऐसे बेनकाब की अपहरण की साजिश 
स्कूल जाते समय लेडी टीचर का किया अपहरण. (Photo: ITG/Raghunandan Panda)
फोन कॉल और बंधी हालत में तस्वीर... महिला टीचर के अपहरण से सनसनी 
गोरखपुर: 11वीं के छात्र का अपहरण, पुलिस की तत्परता से कुछ ही देर में सकुशल किया बरामद 
पुलिस ने बरामद की 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स. (Photo: Representational)
राजस्थान में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 100 करोड़ की MD बरामद, महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई 
अजमेर शहर में गिरी इमारत.(Photo:Screengrab)
अजमेर: सिने वर्ल्ड के पास 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबा मजदूर  

इसके बाद बदमाश व्यापारी को जबरन अपने साथ ले गए. घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. इसकी सूचना मिलते ही कोटपूतली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई. पुलिस ने तकनीकी सहायता के जरिए व्यापारी की तलाश शुरू की. कुछ ही समय बाद पीड़ित भीम सिंह शेखावत के हरियाणा के बावल के पास मिलने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस टीम उन्हें सुरक्षित कोटपूतली थाने लेकर पहुंची. पीड़ित व्यापारी भीम सिंह शेखावत राजनोता क्षेत्र के दारापुर गांव के निवासी हैं और कोटपूतली में खेमजी मोटर्स के नाम से उनका कार्यालय है. फिलहाल बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.

Advertisement

पूरे मामले को लेकर पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है और अपहरण के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है. ट्रांसपोर्टर के ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश ऑफिस में घुसते कैद हुए है. सीसीटीवी कैमरा की मदद से पुलिस बदमाशों की पहचान करके उनकी तलाश में जुटी है.

कोटपूतली बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भी लगातार दबिश दे रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement