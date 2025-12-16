राजस्थान: पहले ऑफिस में तोड़फोड़, फिर किडनैपिंग... कोटपूतली में व्यापारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण- VIDEO

राजस्थान के कोटपूतली जिले में देर रात उस समय सनसनी फैल गई. जब ट्रांसपोर्ट व्यापारी भीम सिंह शेखावत का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया. रात के अंधेरे में गाड़ियों में पहुंचे बदमाशों ने पहले तो ऑफिस में तोड़फोड़ की और उसके बाद व्यापारी का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गए. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी की तो देर रात हरियाणा के बोल के पास से व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाया गया.
हालांकि घटना के बाद से बदमाश फरार हैं. ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश ऑफिस में घुसते भी नजर आ रहे हैं. कोटपूतली के डेंटल कॉलेज के पास स्थित खेमजी मोटर्स कार्यालय में रात के अंधेरे में बेख़ौफ़ बदमाशों ने एक व्यापारी का अपहरण किया. कारों में सवार करीब 10 अज्ञात बदमाश व्यापारी के ऑफिस में घुसे और वहां जमकर तोड़फोड़ की.
यह भी पढ़ें: खूंटी में कारोबारी और उसके सहयोगी का अपहरण, मांगी 10 लाख की फिरौती, 6 गिरफ्तार
इसके बाद बदमाश व्यापारी को जबरन अपने साथ ले गए. घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. इसकी सूचना मिलते ही कोटपूतली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई. पुलिस ने तकनीकी सहायता के जरिए व्यापारी की तलाश शुरू की. कुछ ही समय बाद पीड़ित भीम सिंह शेखावत के हरियाणा के बावल के पास मिलने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस टीम उन्हें सुरक्षित कोटपूतली थाने लेकर पहुंची. पीड़ित व्यापारी भीम सिंह शेखावत राजनोता क्षेत्र के दारापुर गांव के निवासी हैं और कोटपूतली में खेमजी मोटर्स के नाम से उनका कार्यालय है. फिलहाल बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.
पूरे मामले को लेकर पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है और अपहरण के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है. ट्रांसपोर्टर के ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश ऑफिस में घुसते कैद हुए है. सीसीटीवी कैमरा की मदद से पुलिस बदमाशों की पहचान करके उनकी तलाश में जुटी है.
कोटपूतली बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भी लगातार दबिश दे रही है.