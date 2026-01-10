100 से ज्यादा की रफ्तार, 16 लोगों को रौंदा, एक की मौत... जयपुर ऑडी हादसे का CCTV वीडियो आया सामने

जयपुर में शुक्रवार रात तेज रफ्तार का खौफनाक नजारा देखने को मिला. यहां करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में दौड़ रही एक ऑडी कार ने सड़क किनारे ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे का CCTV वीडियो अब सामने आया है.

घटना जयपुर की पत्रकार कॉलोनी स्थित खराबास सर्किल के पास की है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार ऑडी कार पहले डिवाइडर से टकराती है और फिर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ठेले, थड़ियों और वाहनों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है. करीब 30 मीटर तक कार कहर बनकर दौड़ती रही. इस दौरान 12 से ज्यादा ठेले और थड़ियां पलट गईं, वहीं सड़क किनारे खड़ी एक कार भी टक्कर से पलट गई.

इस भीषण हादसे में कुल 16 लोग चपेट में आ गए. इनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है.

सूचना मिलते ही मुहाना और पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के वक्त सड़क किनारे रोज की तरह फास्ट फूड और अन्य सामान के ठेले लगे हुए थे. अचानक तेज रफ्तार ऑडी कार लोगों को उड़ाती चली गई. अगर कुछ लोग समय रहते इधर-उधर न भागते, तो मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और गुस्साए लोगों ने कार में सवार दो युवकों की जमकर पिटाई भी कर दी.

हादसे के वक्त ऑडी कार में चार लोग सवार थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर नशे में था. बताया जा रहा है कि नशेबाज ड्राइवर और उसका एक साथी, जो पुलिस कॉन्स्टेबल बताया जा रहा है, हादसे के बाद मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

मुहाना थाने के एसएचओ गुरुभूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कार की रफ्तार बेहद तेज पाई गई है. CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. ऑडी कार को जब्त कर लिया गया है और दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है.

