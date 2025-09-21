scorecardresearch
 

मुंबई-पुणे हाईवे पर भीषण हादसा, टेम्पो से टकराने के बाद धू-धू कर जली ऑडी कार, 3 लोग बचाए गए

पुणे-मुंबई ओल्ड हाईवे पर रविवार सुबह एक ऑडी कार भीषण दुर्घटना में जलकर खाक हो गई. MH-14 LP-999 कार खराड़ी के पास टेम्पो से टकराई. सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए, आयुष फाल्के को मामूली चोटें आईं. पिंपरी-चिंचवड़ की दमकल ने आग पर काबू पाया. थोड़ी देर के लिए यातायात रोका गया, अब सामान्य हो गया है.

ऑडी कार भीषण दुर्घटना में जलकर खाक हो गई. (Photo: ITG)
ऑडी कार भीषण दुर्घटना में जलकर खाक हो गई. (Photo: ITG)

पुणे- मुंबई ओल्ड राजमार्ग पर एक भीषण दुर्घटना में एक ऑडी कार जलकर राख हो गई. यह घटना रविवार सुबह लगभग 4:30 बजे हुई. ऑडी कार में सवार आयुष फाल्के को मामूली चोटें आई हैं. सौभाग्य से इस दुर्घटना में तीन लोग बाल-बाल बच गए.

MH-14 LP-999 नंबर वाली ऑडी कार पुणे से मुंबई की ओर जा रही थी. जैसे ही यह खराड़ी के पास पहुंची, ऑडी के चालक ने नियंत्रण खो दिया और आगे से एक आयशर टेम्पो को टक्कर मार दी. ऑडी में सवार सभी यात्री नीचे उतर गए, जिनमें से आयुष मामूली रूप से घायल हो गया.

दुर्घटना में ऑडी में आग लग गई. धीरे-धीरे पूरी ऑडी आग की लपटों में घिर गई. पिंपरी- चिंचवड़ की दमकल तुरंत मौके पर पहुंची. हालांकि, आग इतनी भीषण थी कि ऑडी कार जलकर खाक हो गई. आग पर काबू पा लिया गया. तब तक ऑडी जलकर खाक हो चुकी थी.

कुछ देर के लिए पुणे से मुंबई की ओर यातायात रोक दिया गया. आग पर काबू पाने के बाद वाहन को घटनास्थल से हटा दिया गया है. यातायात सामान्य हो गया है.

---- समाप्त ----
जग्गनाथ पंचाल की रिपोर्ट
