Video: 5 सेकेंड में गिरा निर्माणाधीन 5 मंजिला होटल, सिर्फ 7 महीनों में बना दी गई थी पूरी बिल्डिंग

जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर-9 में निर्माणाधीन 5 मंजिला होटल झुकने के बाद जेडीए और प्रशासन ने इसे नियंत्रित तरीके से गिरा दिया. बेसमेंट खोदाई में दरारें आने के कारण होटल एक तरफ झुक गया था. पूरी बिल्डिंग महज 5 सेकेंड में धराशायी हो गई. आसपास का इलाका खाली करवाया गया. होटल के मालिक ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी.

होटल मालिक ने कार्रवाई का विरोध किया.(Photo: Screengrab)
जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर-9 में एक बड़ा हादसा टल गया, जब 5 मंजिला निर्माणाधीन होटल झुकने लगा. बेसमेंट खोदाई के दौरान दीवारों में दरारें आ गईं और बिल्डिंग एक तरफ झुकने लगी. स्थिति को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और प्रशासन ने इसे नियंत्रित तरीके से गिराने का फैसला लिया. महज 5 सेकेंड में पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई.

जैसे ही दरारें दिखीं और होटल झुकना शुरू हुआ, सभी मजदूर काम छोड़कर सुरक्षित जगह चले गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित किया. मौके पर पहुंचे अधिकारी पूरे इलाके को एहतियातन खाली करवाने में जुट गए. गिराने की तैयारी में दो क्रेन लगाई गई, लेकिन लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए जेडीए ने पूरी बिल्डिंग को ढहाने का निर्णय लिया. जेसीबी मशीनों से बिल्डिंग के नीचे की संरचना कमजोर की गई और कुछ ही पल में होटल ढह गया.

होटल मालिक ने कार्रवाई का विरोध किया

होटल के मालिक मौके पर पहुंचे और जेडीए की कार्रवाई का विरोध किया. उनका कहना था कि उन्होंने नगर निगम से अनुमति लेकर 1.25 लाख रुपए जमा कराए हैं. इसके बावजूद होटल को अवैध बताकर तोड़ दिया गया. वहीं, जेडीए जोन-1 के तहसीलदार शिवांग शर्मा का कहना है कि होटल रेजिडेंशियल क्षेत्र में बनाया जा रहा था और कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए यह नियमों के विपरीत था. साथ ही बेसमेंट की खोदाई गलत तरीके से की जा रही थी और कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

7 महीनों में तैयार हुआ 5 मंजिला होटल

90 गज के प्लॉट पर यह होटल तेजी से बनाया जा रहा था. सिर्फ 7 महीनों में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई थी और बाहरी काम लगभग पूरा था. लेकिन बेसमेंट में आई दरारों और झुकाव के कारण संरचना खतरे में आ गई. प्रशासन ने बिल्डिंग को नियंत्रित तरीके से गिराकर बड़े हादसे को टाल दिया. इस कार्रवाई के बाद आसपास के लोग और प्रशासन राहत की सांस ले रहे हैं.

