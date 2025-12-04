scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जयपुर में क्रिकेटर के बेकाबू थार ने स्कूटी को मारी भीषण टक्कर, युवक की मौके पर मौत

जयपुर विधानसभा के पास देर रात तेज़ रफ्तार Thar ने दो बाइक और एक स्कूटी को टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटी सवार 23 साल के पारस व्यास की मौत हो गई, जबकि उसकी बुआ नंदिनी गंभीर रूप से घायल है. आरोपी 18 साल के क्रिकेटर भव्या चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर Thar जब्त कर ली है. हादसे की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच की जा रही है.

Advertisement
X
थार ने युवक को रौंदा (Photo: Representational )
थार ने युवक को रौंदा (Photo: Representational )

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसे की खबर सामने आई है. राजस्थान विधानसभा भवन के पास मंगलवार देर रात एक तेज़ रफ्तार महिंद्रा Thar ने दो मोटरसाइकिलों और एक स्कूटी को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक घटना में 23 साल के युवक पारस व्यास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बुआ नंदिनी गंभीर रूप से घायल हो गईं.

तेज रफ्तार थार की टक्कर से युवक की मौत
 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा ज्योति नगर थाना क्षेत्र में देर रात लगभग 10 बजे हुआ. लाल रंग की थार अनियंत्रित गति से सड़क पर दौड़ रही थी और अचानक वाहनों को अपनी चपेट में लेती चली गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Soni and kailash
मचान पर बहू और प्रेमी को देख ससुर और जेठ ने जिंदा जलाया... कैलाश के बाद अब सोनी ने भी तोड़ा दम  
A 50-year-old man in south Kashmir set himself on fire. (File photo)
राजस्थान: प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाया, जेठ और चाचा ससुर ने दिया वारदात को अंजाम 
Thar killed
Thar ने बुआ-भतीजे को कुचला, Video 
घटना CCTV में कैद.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
जयपुर में Thar का तांडव! स्कूटी सवार बुआ-भतीजा को कुचला, युवक की मौत, Video  
serious questions over action in jaipur school case
जयपुर: स्कूल में छात्रा की मौत, क्या बोले शिक्षा मंत्री? देखिए  

पारस व्यास अपनी बुआ के साथ स्कूटी से टोंक रोड स्थित अपने घर, नटराज नगर की ओर जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आई थार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया लेकिन गंभीर चोटों के कारण पारस की जान नहीं बच सकी.

आरोपी क्रिकेटर गिरफ्तार

इस हादसे के बाद SUV को मौके पर ही छोड़कर आरोपी चालक फरार हो गया. पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की. बुधवार को आरोपी 18 साल के युवा क्रिकेटर भव्या चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

पुलिस के अनुसार, भव्या के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, मौत का कारण बनने और फरार होने सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ में सामने आया है कि हादसे के दौरान वह अत्यधिक तेज़ गति से वाहन चला रहा था और नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हो गया.

इस घटना के बाद क्षेत्र में गुस्से का माहौल है. स्थानीय लोगों ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र जैसी हाई सिक्योरिटी और VIP मूवमेंट वाली सड़क पर यदि इस तरह का हादसा हो सकता है, तो बाकी शहर का क्या हाल होगा?

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement