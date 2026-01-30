scorecardresearch
 
युवा साध्वी प्रेम बाईसा की कैसे हुई मौत? मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा पोस्टमार्टम, परिजनों ने कही ये बात

राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर एक निजी कंपाउंडर को बुलाया गया था, जिसने इंजेक्शन लगाया तो हालत और खराब हो गई. साध्वी को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच जारी. (File Photo: ITG)

राजस्थान के जोधपुर से युवा साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. साध्वी की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

जोधपुर की एसीपी छवि शर्मा ने कहा कि साध्वी के पिता के अनुसार, रात के समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. परिजनों ने एक कंपाउंडर को बुलाया था. कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया तो हालत ज्यादा बिगड़ने लगी. इसके बाद साध्वी को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

एसीपी ने कहा कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इंजेक्शन किस दवा का था, कंपाउंडर की योग्यता क्या थी और क्या इसमें किसी तरह की लापरवाही हुई है.

इसके अलावा पुलिस साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर भी जांच कर रही है. एसीपी के अनुसार, फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन हैंडल कर रहा था. किन-किन लोगों के पास उसका एक्सेस था. इन सबको लेकर जांच चल रही है.

वहीं साध्वी प्रेम बाईसा के भाई ने मीडिया से बात करते हुए दुख और आक्रोश जताया. उन्होंने कहा कि परिवार इस कठिन समय में केवल एक ही मांग कर रहा है- न्याय. भाई ने कहा कि वे चाहते हैं कि साध्वी का मेडिकल परीक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ हो और यदि किसी की भी लापरवाही या साजिश सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. 

फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी. साध्वी की मौत को लेकर उनके भक्तों में आक्रोश है. जोधपुर के बोरानाडा थाना एरिया में उनका आश्रम है, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर जांच की मांग की थी.

