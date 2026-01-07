scorecardresearch
 
धौलपुर: देवर-देवरानी ने महिला पर चाकू से हमला कर काटी नाक, पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप

धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. घर के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में देवर-देवरानी ने 32 वर्षीय महिला पूनम के साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि देवरानी ने चाकू से महिला की नाक काट दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है.

पीड़िता पूनम.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
पीड़िता पूनम.(Photo: Umesh Mishra/ITG)

राजस्थान के धौलपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सैपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में एक महिला ने अपने सगे देवर और देवरानी पर बेरहमी से मारपीट करने और चाकू से नाक काटने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता की पहचान 32 वर्षीय पूनम पत्नी राहुल ठाकुर के रूप में हुई है. पूनम ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसका पति राहुल बाहर मजदूरी करता है और वह अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है. घर के बंटवारे को लेकर उसका देवर रोहित और देवरानी कांता अक्सर उससे झगड़ा करते रहते हैं. इसी पारिवारिक विवाद के चलते आए दिन तनाव बना रहता था.

यह भी पढ़ें: धौलपुर: 4 माह की गर्भवती नवविवाहिता की हत्या, चुपके से किया अंतिम संस्कार, पति गिरफ्तार

चाकू से नाक काटने का आरोप

पीड़िता के अनुसार, बुधवार को वह फोन पर बात कर रही थी, तभी देवर रोहित और देवरानी कांता ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया. बात बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इसी दौरान देवरानी कांता ने चाकू से उसकी नाक काट दी. इस घटना के बाद पीड़िता फूट-फूट कर रोने लगी और गंभीर रूप से घायल हो गई.

धौलपुर

पूनम ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है. उसके देवर और देवरानी पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट कर चुके हैं. दो दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, तब उसके पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे थे और समझाइश देकर मामला शांत कराया था. लेकिन बुधवार को फिर से विवाद हुआ और इस बार हमला और भी ज्यादा गंभीर हो गया.

पीहर पक्ष की गवाही, पुलिस ने दर्ज किया केस

पीड़िता के भाई अंकित ने बताया कि पूनम ने फोन पर उसे मारपीट की जानकारी दी थी. जब वह बहन के घर पहुंचा तो देखा कि पूनम की नाक कटी हुई थी और वह चारपाई पर घायल अवस्था में पड़ी थी. इस दौरान आरोपी देवर और देवरानी घर से फरार हो चुके थे.

मामले को लेकर सैपऊ थाना के एएसआई अजय सिंह ने बताया कि पूनम पत्नी राहुल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

