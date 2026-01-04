धौलपुर: 4 माह की गर्भवती नवविवाहिता की हत्या, चुपके से किया अंतिम संस्कार, पति गिरफ्तार

राजस्थान के धौलपुर जिले से दहेज हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मनियां थाना क्षेत्र के इंछापुरा गांव में ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर चार माह की गर्भवती विवाहिता की हत्या कर दी. आरोप है कि हत्या के बाद ससुरालियों ने मायके पक्ष को सूचना दिए बिना ही उपलों के बिटोरा में शव का अंतिम संस्कार कर दिया और घर पर ताला लगाकर फरार हो गए. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

घटना की जानकारी मृतका की बड़ी बहन पिंकी ठाकुर को मिली, जिसने तुरंत अपने परिजनों को सूचना दी. खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां उन्होंने चिता जलती हुई देखी. परिजनों ने तुरंत चिता पर पानी डलवाया और आग बुझाई. इसके बाद मनियां थाना पुलिस को घटना की सूचना दी.

पुलिस मौके पर पहुंची, FSL टीम ने जुटाए सबूत

सूचना मिलते ही मनियां सीओ खलील अहमद खिलजी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को बुलाकर घटनास्थल और चिता से सबूत जुटाए. जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाकर मृतका के अवशेषों का पोस्टमार्टम कराया गया. डीएनए जांच के लिए भी नमूने लिए गए हैं.

पुलिस ने घटनास्थल से खून के निशान, कुल्हाड़ी, फावड़ा, लाठी और अन्य सामान जब्त किया है. घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और चारों तरफ खून फैला हुआ मिला, जिससे हत्या की आशंका और गहरी हो गई.

आरोपी पति गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति पंकज ठाकुर को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है. वहीं आरोपी के परिवार के अन्य सदस्य घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

मृतका के पिता देवेंद्र सिंह परमार, निवासी घड़ी तुलसी, खेरागढ़ (आगरा, उत्तर प्रदेश) ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपनी 24 वर्षीय बेटी गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को इंछापुरा गांव निवासी पंकज पुत्र लाल सिंह ठाकुर से की थी. शादी में करीब 15 लाख रुपये, बाइक, घरेलू सामान और जेवरात दहेज में दिए गए थे.

शादी के बाद से दहेज की मांग और प्रताड़ना

पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज में कार, सोने की जंजीर और भैंस की मांग करने लगा. मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी के साथ आए दिन मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी. गुड़िया उस समय चार माह की गर्भवती थी.

देवेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि उनकी बड़ी बेटी पिंकी की शादी ओमपाल सिंह निवासी इच्छापुरा से हुई थी. बड़े दामाद के कहने पर ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी गुड़िया की शादी पंकज ठाकुर से कराई थी. लेकिन पंकज और उसके परिवार का व्यवहार शादी के बाद लगातार खराब होता गया.

शक और घरेलू विवाद की बात भी सामने आई

पुलिस के अनुसार, आरोपी पति पंकज अपनी पत्नी पर बेवजह शक करता था. उसे संदेह था कि गुड़िया के अपने जीजाजी ओमपाल सिंह से नाजायज संबंध हैं. इसी शक के चलते वह गुड़िया को मायके जाने, किसी से बात करने और बाहर निकलने से रोकता था और मारपीट करता था.

मनियां सीओ खलील अहमद खिलजी ने बताया कि मौके से एफएसएल टीम ने अहम सबूत एकत्र किए हैं. शव के अवशेषों का पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपल लिए गए हैं. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है.

