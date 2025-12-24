धौलपुर के बीहड़ों में एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी अजीत ठाकुर घायल, गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार

राजस्थान के धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. यह मुठभेड़ सात क्यारी इलाके के बीहड़ में हुई, जहां पुलिस को टॉप-10 इनामी बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली थी. पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों को भनक लग गई और उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ की स्थिति बन गई.

पुलिस के जवाबी कार्रवाई में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश अजीत ठाकुर गोली लगने से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों ओर से करीब 35 राउंड फायरिंग हुई. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई.

घेराबंदी में पकड़े गए पांच बदमाश

एसपी विकास सांगवान ने बताया कि बसईडांग थाना पुलिस, डीएसटी टीम, निहालगंज थाना, जिला स्पेशल टीम और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की. सूचना थी कि अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर गैंग किसी बड़ी वारदात की फिराक में है, जिसके बाद सात क्यारी के बीहड़ में घेराबंदी की गई.

मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50-50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर, 10 हजार के इनामी धीरज समेत दो अन्य बदमाश शिवा और विष्णु को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं.

हथियारों का जखीरा बरामद

पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 सिंगल शॉट 315 बोर राइफल, 3 अवैध देशी कट्टा 315 बोर, 75 जिंदा कारतूस और 15 खाली कारतूस जब्त किए हैं. बरामद हथियारों से साफ है कि बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे.

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अजीत पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रतनपुर, कल्ला उर्फ कल्याण सिंह पुत्र शिब्बू उर्फ शिवचरन ठाकुर निवासी मुरावली थाना कंचनपुर, धीरज पुत्र रामविलास धोबी निवासी खरगपुरा, विष्णु पुत्र रामवीर कोली निवासी जारगा और शिवा पुत्र अरविंद्र सिंह ठाकुर निवासी गुमानपुर के रूप में हुई है.

यूपी-धौलपुर सीमा पर फैला था गैंग का आतंक

एसपी सांगवान ने बताया कि अजीत, कल्याण और उनकी गैंग उत्तर प्रदेश और धौलपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बनी हुई थी. अजीत ठाकुर के खिलाफ 35, कल्याण ठाकुर के खिलाफ 33 और धीरज के खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं.

पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में घायल अजीत ठाकुर की हालत स्थिर है. सभी गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क व अन्य आपराधिक मामलों की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

