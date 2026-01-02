धौलपुर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, हर्ष फायरिंग में मासूम समेत 2 घायल

राजस्थान के धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के ताजपुरा गांव में गुरुवार रात जन्मदिन समारोह की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. रात करीब साढ़े आठ बजे चल रहे जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान एक अज्ञात युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में 10 वर्षीय मासूम बच्ची और 35 वर्षीय महिला गोली लगने से घायल हो गईं.

और पढ़ें

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. फायरिंग की सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: धौलपुर के बीहड़ों में एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी अजीत ठाकुर घायल, गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार

दो घरों में चल रहा था जन्मदिन कार्यक्रम

जानकारी के अनुसार, नादनपुर थाना इलाके के ताजपुरा गांव में गुरुवार रात संग्राम गुर्जर पुत्र रोशन के घर उनकी बहन बृजेश पत्नी लोकेन्द्र के सात वर्षीय पुत्र का जन्मदिन कार्यक्रम चल रहा था. बृजेश मूल रूप से सामालिया पुरा, धौलपुर की रहने वाली हैं और मायके ताजपुरा आई हुई थीं.

इसी दौरान पास ही पड़ोसी पान सिंह गुर्जर के घर उनके आठ वर्षीय पुत्र का भी जन्मदिन मनाया जा रहा था. दोनों परिवारों के यहां रिश्तेदार और महिलाएं मौजूद थीं और जन्मदिन की खुशी में नाच-गाना चल रहा था.

Advertisement

डांस के दौरान हुई फायरिंग, मासूम को लगी गोली

जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान संग्राम गुर्जर के घर महिलाएं डांस कर रही थीं. इसी बीच किसी अज्ञात युवक ने अचानक हर्ष फायरिंग कर दी. गोली लगने से 10 वर्षीय भूरो पुत्री उदयभान गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 35 वर्षीय रामवती पत्नी भगवान दास को भी गोली लगी.

मासूम बच्ची के कंधे में गोली लगने से उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं महिला रामवती के पैर में पिंडली के पास गोली लगी है. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश जारी

फायरिंग की सूचना पर नादनपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया गया कि घायल महिला रामवती और बृजेश आपस में सगी बहनें हैं, जो अपने भांजे के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने मायके आई थीं.

परिजन बादशाह ने बताया कि जन्मदिन के दौरान महिलाएं डांस कर रही थीं, तभी धर्मेंद्र पुत्र उदयवीर ने फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची और महिला घायल हो गईं. वहीं एएसआई कन्हैयालाल ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----