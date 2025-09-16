scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, महिला की मौत, दो बच्चे गंभीर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर के पिनान रेस्ट एरिया के पास कार खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में दिल्ली निवासी मनोज कुमार की पत्नी मुस्कान की मौत हो गई जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को जयपुर रेफर किया गया है. परिवार दिल्ली से जयपुर घूमने जा रहा था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा (Photo: ITG)
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा (Photo: ITG)

अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. दिल्ली के इंदिरापुरम निवासी मनोज कुमार अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने जा रहे थे. इसी दौरान पिनान रेस्ट एरिया के पास उनकी कार खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में मनोज की पत्नी मुस्कान की मौत हो गई और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक मनोज कुमार की कार जैसे ही पिनान रेस्ट एरिया के पास पहुंची, उन्होंने खाना खाने के लिए गाड़ी साइड में लगाई. तभी कार खड़े ट्रक से जोरदार टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई. तेज धमाके की आवाज सुनकर रेस्ट एरिया के होटल कर्मचारी दौड़कर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा

सम्बंधित ख़बरें

Out-of-control truck wreaks havoc in Indore, 2 dead, several injured.
रफ्तार का कहर, ट्रक ने कई गाड़‍ियों को मारी टक्कर, देखें तस्वीरें 
A horrific collision between a tractor and a container in Bulandshahr, resulting in 8 deaths.
UP के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर-कंटेनर की टक्कर में 8 की मौत 
बलरामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला और भांजे की ली जान 
सड़क हादसे में तीन की मौत (Photo: AI-generated)
कच्छ में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर से गिरे कंटेनर के नीचे दबकर तीन युवकों की मौत 
बलरामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला और भांजे की ली जान 

हादसे की सूचना तुरंत एनएचएआई 1033 हेल्पलाइन को दी गई. एनएचएआई एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को पिनान आदर्श सीएचसी ले जाया गया. वहां से सभी को अलवर रेफर किया गया. इलाज के दौरान मुस्कान (37) की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय आर्यन और 5 वर्षीय आर्ची की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर के उच्च केंद्र पर रेफर किया गया है.

Advertisement

तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई 

पुलिस के अनुसार मनोज कुमार (40) भी घायल हुए हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं. हादसे की जांच की जा रही है और एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक के चालक की तलाश जारी है. इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement