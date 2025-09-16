दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, महिला की मौत, दो बच्चे गंभीर

अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. दिल्ली के इंदिरापुरम निवासी मनोज कुमार अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने जा रहे थे. इसी दौरान पिनान रेस्ट एरिया के पास उनकी कार खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में मनोज की पत्नी मुस्कान की मौत हो गई और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक मनोज कुमार की कार जैसे ही पिनान रेस्ट एरिया के पास पहुंची, उन्होंने खाना खाने के लिए गाड़ी साइड में लगाई. तभी कार खड़े ट्रक से जोरदार टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई. तेज धमाके की आवाज सुनकर रेस्ट एरिया के होटल कर्मचारी दौड़कर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा

हादसे की सूचना तुरंत एनएचएआई 1033 हेल्पलाइन को दी गई. एनएचएआई एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को पिनान आदर्श सीएचसी ले जाया गया. वहां से सभी को अलवर रेफर किया गया. इलाज के दौरान मुस्कान (37) की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय आर्यन और 5 वर्षीय आर्ची की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर के उच्च केंद्र पर रेफर किया गया है.

तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई

पुलिस के अनुसार मनोज कुमार (40) भी घायल हुए हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं. हादसे की जांच की जा रही है और एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक के चालक की तलाश जारी है. इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है.



