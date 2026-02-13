scorecardresearch
 
शादी वाले घर से शराब समझकर उठा लाए बोतलें, पीते ही 3 महिलाओं समेत 4 की मौत

भीलवाड़ा जिले के आलोली गांव में कथित तौर पर जहरीला तरल पदार्थ शराब समझकर पी लेने से चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं. एक महिला की हालत गंभीर है. शादी समारोह के बाद घर लाई गई बोतलों में रखा तरल घातक साबित हुआ. प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं तथा विसरा एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा.

शादी वाले घर से शराब समझकर उठा लाए बोतलें, पीते ही 4 लोगों की मौत (Photo: itg)
शादी वाले घर से शराब समझकर उठा लाए बोतलें, पीते ही 4 लोगों की मौत (Photo: itg)

राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. शादी समारोह में काम कर घर लौटे कुछ लोगों ने कथित तौर पर किसी लिक्विड को शराब समझकर पी लिया, जिसके बाद 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. एक महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव मौके पर गंगापुर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. वहीं पुलिस ने इस मामले में भीलवाड़ा शहर में स्थित केमीकल की दुकान से जांच के लिए केमिकल की बोतलें भी जप्त की है.

स्थानीय निवासी हरदयाल सिंह ने कहा कि 10 तारीख को आलोली गांव में शैतान सिंह के यहां शादी समारोह था. 11 तारीख को कुछ लोग वहां साफ-सफाई करने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि सफाई के दौरान वे कुछ पुरानी बोतलें अपने साथ ले आए. परिजनों के अनुसार मृतक प्रतिदिन शराब का सेवन करते थे. 12 तारीख को गुरुवार की छुट्टी के कारण वे दिन में ही बैठ गए और उन्हीं बोतलों में रखे तरल पदार्थ को शराब समझकर पी लिया. इसके बाद शाम करीब 8 से 10 बजे के बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. सभी को गंगापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन की मौत हो गई, जबकि एक को भीलवाड़ा रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. मृतकों में बदामी पत्नी जानकीलाल कंजर, जमनी पत्नी शंकर, सुशीला पत्नी रतन और रतन मिश्रीलाल कंजर शामिल हैं. एक महिला का इलाज अभी जारी है.

एमजीएच मोर्चरी इंचार्ज डॉक्टर चेतन ने कहा कि पोस्टमार्टम में पेट के अंदर अत्यधिक कंजेशन और हेमरेज पाया गया है, जिससे किसी तीव्र जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि कोई अत्यंत स्ट्रॉन्ग जहरीला पदार्थ शरीर में गया है. हालांकि यह सिंगल पॉइजन है या मल्टीपल पॉइजन का मिश्रण, यह अभी स्पष्ट नहीं है. 

संभव है कि यह कीटनाशक या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ का मिश्रण हो. सटीक जानकारी के लिए विसरा एफएसएल जांच हेतु भेजा जाएगा. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शादी समारोह में खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी फ्यूल को शराब समझकर पीने की बात सामने आई है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि यह फ्यूल कहां से आया, उसका उपयोग किस रूप में होता है और उसकी सप्लाई चेन क्या है.

