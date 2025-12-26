scorecardresearch
 
जयपुरः अरावली पर हंगामा, सचिन पायलट के मार्च को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका

राजस्थान की विपक्षी कांग्रेस पार्टी अरावली के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आई है. कांग्रेस की छात्र शाखा ने जयपुर में सेव अरावली मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया. इस मार्च में सचिन पायलट भी थे.

सचिन पायलट ने किया मार्च खत्म करने का ऐलान (File Photo: ITG)
सचिन पायलट ने किया मार्च खत्म करने का ऐलान (File Photo: ITG)

अरावली पर्वत श्रृंखला के मुद्दे पर कांग्रेस की छात्र इकाई राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई के 'सेव अरावली' मार्च को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया. इस मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश में पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री रहे सचिन पायलट भी शामिल थे. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

हालात बिगड़ते देख सचिन पायलट ने बीच रास्ते में ही मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया. कांग्रेस का यह सेव अरावली  मार्च बीच रास्ते में ही समाप्त हो गया है.

---- समाप्त ----
