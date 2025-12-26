जयपुरः अरावली पर हंगामा, सचिन पायलट के मार्च को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका

अरावली पर्वत श्रृंखला के मुद्दे पर कांग्रेस की छात्र इकाई राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई के 'सेव अरावली' मार्च को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया. इस मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश में पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री रहे सचिन पायलट भी शामिल थे. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

हालात बिगड़ते देख सचिन पायलट ने बीच रास्ते में ही मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया. कांग्रेस का यह सेव अरावली मार्च बीच रास्ते में ही समाप्त हो गया है.

