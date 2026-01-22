Rajasthan: लव मैरिज के छह महीने बाद लड़की का अपहरण, थार से आए आरोपियों ने सरसों के खेत से उठाया

राजस्थान के अलवर में दिनदहाड़े एक महिला का अपहरण कर लिया गया. यह घटना उस वक्त हुई, जब महिला खेत पर गई हुई थी. उसी दौरान थार पर सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने उसे किडनैप कर लिया. महिला ने छह महीने पहले लव मैरिज की थी. वह अपने पति के साथ रह रही थी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

यह मामला अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के चिमरवाड़ा गांव का है. वह घर से निकलकर खेत की ओर गई थी. इसी दौरान कस्बे की तरफ से तेज रफ्तार में एक थार गाड़ी आती दिखाई दी. गाड़ी को देखकर महिला सड़क किनारे हो गई, तभी सरसों के खेत में पहले से छिपकर बैठे एक युवक ने अचानक बाहर निकलकर महिला को जबरन थार गाड़ी में बैठा दिया. इसके बाद आरोपी तेजी से वहां से फरार हो गए.

इस दौरान महिला ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया और जोर-जोर से शोर मचाया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. इस मामले की जानकारी हुई तो गांव में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. इसके बाद महिला के परिजनों को सूचना दी गई.

घटना के बाद पीड़िता के पति ने गोविंदगढ़ थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई. साथ ही मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भी दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और संभावित मार्गों पर नाकाबंदी कर दी गई. पुलिस आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है.

पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. अपहरण में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया जा सके. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

