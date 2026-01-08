scorecardresearch
 
लव मैरिज कर सुरक्षा मांगने पहुंची युवती... SP ऑफिस के बाहर अपहरण, पुलिस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

राजस्थान के भीलवाड़ा में एसपी कार्यालय के बाहर उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रेम विवाह के बाद सुरक्षा की गुहार लगाने आई एक युवती का उसके परिजनों ने अपहरण कर लिया. बीच-बचाव में आए पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने नाकाबंदी कर युवती को सकुशल बरामद कर लिया है.

लव मैरिज कर सुरक्षा मांगने पहुंची युवती का SP ऑफिस के बाहर अपहरण (Photo:ITG)
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. एसपी कार्यालय के बाहर प्रेम विवाह के बाद सुरक्षा की गुहार लगाने आई एक युवती का उसके परिजनों द्वारा अपहरण कर लिया गया. इस दौरान बीच-बचाव में आए पुलिसकर्मियों पर भी अपहरणकर्ताओं ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, भीलवाड़ा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र के लखमीनियास गांव निवासी गोपाल जाट ने बड़ला गांव की युवती संगीता से प्रेम विवाह किया था. दोनों की शादी से युवती के परिजन नाराज चल रहे थे. बुधवार शाम प्रेमी युगल अपना बयान दर्ज कराने और सुरक्षा की मांग को लेकर भीलवाड़ा एसपी कार्यालय पहुंचे थे.

इसी दौरान अचानक शिवराज जाट और उसके साथ आए कुछ लोगों ने काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से युवती को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की. घटना एसपी कार्यालय के वीआईपी क्षेत्र में हुई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. परिवाद शाखा में तैनात पुलिसकर्मियों ने जब स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की.

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद शहरभर में नाकाबंदी कर दी गई. पुलिस की सतर्कता के चलते कोटडी थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो को रोक लिया गया. पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर युवती को सकुशल मुक्त करा लिया, जिसे पूछताछ के लिए भीलवाड़ा कोतवाली थाने लाया गया है.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह भीड़भाड़ वाले इलाके में युवती को जबरन गाड़ी में बैठाया जा रहा है और पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.भीलवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल नाकाबंदी करवाई गई और स्कॉर्पियो चालक सहित अन्य आरोपियों को डिटेन किया गया है. युवती के माता-पिता को भी थाने बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.  
 

