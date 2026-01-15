scorecardresearch
 
शराब के नशे में सिपाही का सड़क पर हंगामा, वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने किया लाइन हाजिर

अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल का शराब के नशे में सड़क पर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. यह घटना 13 जनवरी को भरतपुर के नगर कस्बे की बताई जा रही है. मामले को गंभीरता से लेते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर कर मुख्यालय पुलिस लाइन भेज दिया है.

नशे में सड़क पर गिरे सिपाही को उठाकर ले जाया गया (Photo ITG)

अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल का शराब के नशे में सड़क पर हंगामा करने का मामला सामने आया है. भरतपुर जिले के नगर कस्बे में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है.

घटना 13 जनवरी की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में कठूमर थाना क्षेत्र की टीकरी पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल शिवचरण भरतपुर जिले के नगर कस्बे में डीएसपी कार्यालय से करीब 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर बेशुध अवस्था में पाया गया. वीडियो में यह भी देखा गया कि पुलिस के अन्य जवान उसे उठाकर ले जा रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कांस्टेबल शराब के नशे में था और सड़क पर हंगामा कर रहा था. इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद मामला अलवर पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कठूमर थाना प्रभारी सुनील टांक से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की. प्रारंभिक जांच में कांस्टेबल शिवचरण के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई. इसके बाद कांस्टेबल का मेडिकल परीक्षण कराया गया. जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल शिवचरण को लाइन हाजिर कर मुख्यालय अलवर पुलिस लाइन भेजने के आदेश जारी किए.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि पुलिसकर्मियों से अनुशासन और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है. इस तरह का आचरण न केवल विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आम जनता के भरोसे को भी प्रभावित करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद पुलिस महकमे में इस मामले को लेकर चर्चा रही. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के चलते पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी. कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया, जबकि कुछ ने पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए. पुलिस विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि आगे जांच के आधार पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल कांस्टेबल को फील्ड ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है.

