scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भागी पत्नी वापस लाएं, वशीकरण कराएं...' बस स्टैंड पर पोस्टर देख पहुंचा शख्स, तंत्र के नाम पर गवां दिए 6 लाख

राजस्थान के भिवाड़ी में फर्जी तंत्र विद्या के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर तांत्रिक को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पोस्टर लगाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. वशीकरण और झाड़-फूंक के नाम पर वह पीड़ितों को डराकर ब्लैकमेल करता और लाखों रुपये ऐंठ लेता था.

Advertisement
X
तंत्र से मदद के नाम पर शख्स 6 लाख की ठगी  (Photo: representational image)
तंत्र से मदद के नाम पर शख्स 6 लाख की ठगी  (Photo: representational image)

राजस्थान की भिवाड़ी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक फर्जी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है.यह तांत्रिक बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर पोस्टर लगाकर लोगों को अपने जाल में फंसता था.वह तंत्र विद्या के नाम से बड़ी से बड़ी बीमारी, मनचाहा प्रेम पाना, पति पत्नी के रिश्तों में सुधार व अन्य परेशानी का इलाज करने का नाटक करता था और लोगों को अपनी जाल में फंसा कर ठगी की घटना को अंजाम देता था.गिरफ्तार तांत्रिक ने भिवाड़ी के रहने वाले एमएनसी कंपनी के कर्मचारी संदीप मौर्य से 6 लाख 27 हजार रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया.आरोपी उसे लगातार 6 महीने से ब्लैकमेल कर रहा था.

भिवाड़ी पुलिस ने ठगी व टटलूबाजी में एक अलग तरीके से लोगों को चूना लगाने वाले शातिर बदमाश दानिश खान को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपी वशीकरण व झाड़ फूंक की मदद से हर समस्या के समाधान के नाम पर लोगों से ठगी करता था.

तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने मामले पर खुलासा करते हुए बताया की आरोपी सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड व रेल्वे स्टेशन पर वशीकरण और झाड़फूंक के पोस्टर व इस्तेहार लगाता था.इस्तेहार में दिए गए नम्बर पर सम्पर्क करने वाले पीड़ित व सीधे साधे लोगों को यह अपने जाल में फंसा कर उनको निशाना बनता था.डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया की खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के पीड़ित संदीप मौर्या ने दानिश खान नाम के आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था.

सम्बंधित ख़बरें

A murder plot was hatched in a dispute over the Vashikaran of a Tantrik
वशीकरण विवाद में तांत्रिक की हत्या, बिसरख पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार
आयुष खत्री
'गर्लफ्रेंड ने किया वशीकरण, आए पैनिक अटैक्स', एक्टर को मिला प्यार में दर्द
मनीषा की हत्या के मामले में परिजनों समेत कई लोगों से पूछताछ कर रही CBI
CBI ने मनीषा की मौत के मामले में दर्ज की मर्डर की FIR, अब सामने आएगा सच
manisha death case
मनीषा की मौत का रहस्य अब भी बरकरार, CBI जांच शुरू
Advertisement

इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है.पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दानिश खान नाम के आरोपी के मोबाइल फोन से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिससे साफ है कि वो लंबे समय से लोगों को फर्जी तरह से झूठी तंत्र विद्या के जाल में फंसा कर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था. पुलिस जांच में सामने आया कि संदीप मौर्य नाम के युवक की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी.इस दौरान जब वो भिवाड़ी के खुशखेड़ा क्षेत्र में पहुंचा.तो वहां एक बस स्टैंड पर उसने पोस्टर लगा देखा.

उसने पोस्ट पर दिए फोन नंबर पर जब बात की.शुरुआत में उसकी परेशानी का इलाज करने के नाम पर केवल 5000 रुपए लिए.लेकिन धीरे-धीरे उस व्यक्ति ने संदीप मौर्य नाम के व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लिया.डरा धमका कर लगातार 6 महीने तक ब्लैकमेल करता रहा और इस दौरान लाखों रुपए ठग लिए.पुलिस ने बताया कि आरोपी के कई अन्य साथी हैं.उसकी गैंग के अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement