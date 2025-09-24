पत्थरों से भरे डंपर ने बाइक सवार चार युवकों को कुचला, ग्रामीणों का हंगामा और सड़क जाम, पुलिस बल तैनात

अलवर जिले के प्रतापगढ़ क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी. बाइक पर सवार चार युवक डंपर के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मृतकों की पहचान मेजोड़ गांव के बाबूलाल, मोहित, नरसी और अशोक के रूप में हुई है. ये चारों मजदूरी के लिए जा रहे थे.

हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में तिराहे पर जमा हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया. जयपुर-अलवर और दौसा जाने वाले रास्ते पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. ग्रामीणों ने डंपर की हवा निकाल दी और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. इस दौरान जब कुछ वाहन चालक जाम से निकलने का प्रयास करने लगे तो भीड़ ने उनके साथ मारपीट की.

पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर ने बाइक को मारी टक्कर

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. प्रतापगढ़ थाने के पास बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बाजार बंद करवाकर धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि जब तक आरोपी डंपर चालक गिरफ्तार नहीं होगा और डंपर मालिक मौके पर नहीं पहुंचेगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

चार युवकों की मौत से पसरा मातम, पुलिस ने दर्ज किया केस

Advertisement

ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है. क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. सोशल मीडिया पर इस घटना और जाम के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.



---- समाप्त ----