अलवर में खेत से मिला 15 फीट लंबा अजगर, वनकर्मियों ने रेस्क्यू कर सरिस्का जंगल में छोड़ा

राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटे टहला रेंज में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब खेत में काम कर रहे लोगों को करीब 15 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया. लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी सरिस्का प्रशासन को दी.

कुछ ही देर में टहला रेंज के रेंजर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने वन प्रेमियों की मदद से अजगर का रेस्क्यू किया. अजगर का वजन करीब 70 किलो से ज्यादा बताया गया.

15 फीट लंबा अजगर पकड़ा

अजगर को पकड़ने में पांच लोगों को मिलकर काफी मेहनत करनी पड़ी. वजन ज्यादा होने के कारण उसे बोरी में बंद करने में भी दिक्कत आई. रेस्क्यू के बाद वनकर्मियों ने अजगर को सरिस्का के घने जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया.

रेस्क्यू टीम ने बताया कि अजगर पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने के बाद वह जंगल की ओर चला गया. इस घटना की जानकारी आसपास के गांवों में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग अजगर को देखने मौके पर पहुंच गए.

अजगर को सरिस्का के जंगल में छोड़ा गया

सरिस्का के जंगलों में पहले भी कई बार बड़े आकार के अजगर और अन्य जंगली जीव मिल चुके हैं. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें.

