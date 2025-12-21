scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजमेर दरगाह में 814वां उर्स... कल पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री रिजिजू, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से चादर चढ़ाने का कार्यक्रम

अजमेर शरीफ दरगाह में होने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स से पहले सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है. इस बीच, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कल अजमेर पहुंचेंगे और उर्स कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यहां अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से चादर चढ़ाने का कार्यक्रम है.

Advertisement
X
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल अजमेर पहुंचेंगे. (File Photo- PTI)
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल अजमेर पहुंचेंगे. (File Photo- PTI)

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल अजमेर दौरे पर रहेंगे. मंत्री रिजिजू दरगाह में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. उनके दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.

दरअसल, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हर साल दरगाह में चादर पेश की जाती है. परंपरा के तहत मंत्रालय ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाता रहा है और इस साल भी यही कार्यक्रम प्रस्तावित है. किरेन रिजिजू का यह दौरा आधिकारिक बताया जा रहा है और उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

अदालत में याचिका चर्चा में

सम्बंधित ख़बरें

Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ में 814वें उर्स की तैयारी तेज... पीएम मोदी और खड़गे भेजेंगे चादर
Warning of possible blast at Ajmer dargah and collectorate office
अजमेर दरगाह को बॉम्ब से उड़ाने की मिली धमकी
सैयद नसरुद्दीन चिश्ती और जगदंबिका पाल
'वक्फ में बदलाव जरूरी...', अजमेर दरगाह के चिश्ती बोले, जगदंबिका पाल ने भी किया बड़ा दावा
Vishnu Gupta
अजमेर दरगाह विवाद में दी थी याचिका, विष्णु गुप्ता की गाड़ी पर क्यों चली गोली?
Shah Rukh Khan Ajmer Sharif
भीड़ ने खराब की हालत, SRK के बॉडीगार्ड ने सुनाया किस्सा

हालांकि, इस उर्स के बीच एक कानूनी विवाद भी चर्चा में बना हुआ है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को लेकर अदालत में एक याचिका दायर कर रखी है. विष्णु गुप्ता का दावा है कि दरगाह परिसर के भीतर शिव मंदिर मौजूद है.

अगली सुनवाई 3 जनवरी को

इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 3 जनवरी तय की है. याचिका में विष्णु गुप्ता ने अदालत से यह मांग भी की है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दरगाह में चादर चढ़ाने से रोके जाएं. उन्होंने विशेष रूप से सरकारी और संवैधानिक पदाधिकारियों की ओर से चादर चढ़ाने पर आपत्ति जताई है.

Advertisement

फिलहाल, अजमेर शरीफ दरगाह में 814वें उर्स को लेकर देश-विदेश से जायरीनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है. उर्स हर साल सूफी संत की पुण्यतिथि के मौके पर दरगाह में आयोजित किया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement