अजमेर दरगाह में 814वां उर्स... कल पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री रिजिजू, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से चादर चढ़ाने का कार्यक्रम

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल अजमेर दौरे पर रहेंगे. मंत्री रिजिजू दरगाह में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. उनके दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.

दरअसल, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हर साल दरगाह में चादर पेश की जाती है. परंपरा के तहत मंत्रालय ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाता रहा है और इस साल भी यही कार्यक्रम प्रस्तावित है. किरेन रिजिजू का यह दौरा आधिकारिक बताया जा रहा है और उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

हालांकि, इस उर्स के बीच एक कानूनी विवाद भी चर्चा में बना हुआ है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को लेकर अदालत में एक याचिका दायर कर रखी है. विष्णु गुप्ता का दावा है कि दरगाह परिसर के भीतर शिव मंदिर मौजूद है.

इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 3 जनवरी तय की है. याचिका में विष्णु गुप्ता ने अदालत से यह मांग भी की है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दरगाह में चादर चढ़ाने से रोके जाएं. उन्होंने विशेष रूप से सरकारी और संवैधानिक पदाधिकारियों की ओर से चादर चढ़ाने पर आपत्ति जताई है.

फिलहाल, अजमेर शरीफ दरगाह में 814वें उर्स को लेकर देश-विदेश से जायरीनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है. उर्स हर साल सूफी संत की पुण्यतिथि के मौके पर दरगाह में आयोजित किया जाता है.

