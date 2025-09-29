एशिया कप में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, बिहार चुनाव के चलते बवाल तो होना ही था

जश्न का इंतजार तो रहता ही है, एशिया कप में भी था. इंतजार भी लंबा नहीं चला. थोड़ा और वक्त लग सकता था, लेकिन जश्न का मौका पहले ही मिल गया. एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार शिकस्त दे डाली, वो भी पांच विकेट से. बगैर ज्यादा वक्त गंवाए.

अव्वल तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर ही देश भर में बहुतों को ऐतराज था, पहले के मैचों में भी तनावभरे क्षण देखे गये थे. पहले तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाते थे, जीत के बाद तो सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया. मोहसिन नकवी मंच पर इंतजार करते रह गए, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने रुख पर कायम रहे. आखिरकार, मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी अपने साथ लेकर होटल चले गए.

एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन भी हैं, और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. अपने भारत विरोधी रुख के लिए मशहूर मोहसिन नकवी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है. मोहसिन नकवी ने किसी भी टकराव की स्थिति में गंभीर परिणाम होने की गिदड़भभकी भी दी थी.

जीत के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के कई नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई देकर हौसलाअफजाई की है. प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देने का अपना खास तरीका अपनाया है - मौका देखकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर जैसा बताया है.

एशिया कप की जीत और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

एश‍िया कप में भारत की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, न‍ित‍िन गडकरी, पीयूष गोयल के अलावा विपक्षी खेमे से अख‍िलेश यादव और तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी है. राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, और खेल में अपना दबदबा कायम रखा. मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह गौरवशाली प्रदर्शन करती रहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप में भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर की तरह पाकिस्तान पर फतह से जोड़ दिया है. बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र का एक बड़ा मौका मिल गया है. एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ रऊफ ने 'विमान गिराने' जैसा इशारा किया था, जिसे भारत के सैन्य ऑपरेशन पर तंज माना गया. प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी मंशा रखने वाले सभी पाकिस्तानियों को जवाब मिला है.

सोशल साइट X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, "फील्‍ड में भी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सफल हुआ. नतीजा वही. भारत जीत गया. हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाई."

#OperationSindoor on the games field.



Outcome is the same - India wins!



Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

बिहार में चुनावी माहौल उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां कभी भी मतदान की तारीख आने की संभावना जताई जा रही है. बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ घोषणाएं करते आ रहे हैं, और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्घाटन किया था, जिसमें बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए - तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल बिहार में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा नहीं सुनने को मिली, लेकिन एशिया कप ने यूं ही ये मौका दे दिया.

बिहार में ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का संकेत दिया था. तब मोदी ने कहा था, 'मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं... जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को... उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी... आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है.'

और ऑपेशन सिंदूर के बाद भी जब मोदी बिहार दौरे पर गए, तो बोले, 'बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है.'

मोदी और बीजेपी पर विपक्ष का रिएक्शन

बिहार के चुनावी माहौल के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी है, और अखिलेश यादव ने भी. अखिलेश यादव लिखते हैं, एकता जीत की बुनियाद होती है. एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.

टीम इंडिया की जीत पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, लेकिन वो तंज भरा है, जिसके निशाने पर बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी हैं. तेजस्वी यादव ने सीजफायर का भी जिक्र किया है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी.

तेजस्वी यादव ने बधाई संदेश में लिखा है, 'एशिया कप 2025 चैंपियन बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई... जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाई, ऐसे ही भारतीय सेना भी आतंकियों को नेस्तनाबूद करने ही वाली थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक सीजफायर कर दिया था.'

ध्यान देने वाली बात ये है कि तेजस्वी यादव की पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के ठीक एक मिनट बाद आई है. तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में दो बार सुधार भी किया है. एडिटेड वर्जन देखने पर मालूम होता है कि तस्वीर बदल दी गई है.

सूर्य कुमार यादव को औकात याद दिलाने वाले सौरभ भारद्वाज को मिला जवाब

विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय जीत के जश्न के बीच आमने सामने आ गए हैं. अमित मालवीय ने जीत के बाद मोहसिन खान के हाथ से एशिया कप और मेडल न लेने के भारतीय टीम के स्टैंड का उदाहरण दिया है, तो सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो के जरिए जवाबी हमला बोल दिया है.

अमित मालवीय ने लिखा है, भारत ने एशिया कप और मेडल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, इन्हें देने पर अड़े थे... हमने न सिर्फ मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटाई, बल्कि नकवी को भी उनकी औकात दिखा दी - उस मुल्क के मुख्य प्रोपेगैंडिस्ट को, जिसे पूरी दुनिया आतंक का अड्डा मानती है... ये है नया भारत.

एक वीडियो शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा है, देखिए सीरीज की शुरुआत में, अभी 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया. मगर भारत में मैच का विरोध हुआ तो खिलाड़ियों को नई स्क्रिप्ट दी ताकि देश में प्रोपेगंडा चला सकें.

जैसे सौरभ भारद्वाज ने अमित मालवीय को जवाब दिया है, उससे भी जोरदार जवाब उनको क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिया है. पाकिस्तान पर फतह के बाद सूर्य कुमार ने यादव ने टूर्नामेंट के हर मैच की फीस पहलगाम हमले के पीड़ितों और सेना को समर्पित कर दी है. सूर्य कुमार यादव ने कुल 7 मैच खेला है, और 3 लाख रुपये के हिसाब कुल रकम 21 लाख रुपये होती है. भारतीय कप्तान की इस घोषणा को लोग आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से दी गई चुनौती और मैच का विरोध करने वालों को जवाब बता रहे हैं.

15 सितंबर को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा था, 'अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका... सूर्य कुमार यादव यदि तुम्हारी औकात है... तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है, और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें चुनौती देते हैं... जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, विज्ञापन से कमाया है और जो इस क्रिकेट के धंधे में कमाया है... दे दो उन शहीदों की विधवाओं को... हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है... हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी... ये कर सकें... फर्जी में कुछ भी बोल दें इसको डेडिकेट कर दिया उसको कर दिया... बहुत शर्म की बात है.'

जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, 'मैंने टूर्नामेंट में अपनी मैच फीस को आर्म्ड फोर्सेज और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है... हमारी भावनाएं हमेशा आपके साथ हैं... जय हिंद.'

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी सौरभ भारद्वाज की ही तरह प्रतिक्रिया दी है. संजय राउत ने लिखा है, सीरीज की शुरुआत में, 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया , फोटो खिंचवाया... अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे है! इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नही उतरना था, उपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा.

अब तो लोगों को उस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा, जो एशिया कप में भारत के पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर उठाए जा रहे थे. हो सकता है, भारत नहीं जीत पाया होता. तब तो बात आई गई हो जाती, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये भारतीय टीम की जीत ही तो है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने का मौका दे दिया है - दूरगामी सोच ऐसी ही तो होती है! है कि नहीं?

---- समाप्त ----