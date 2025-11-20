scorecardresearch
 

PM मोदी दिलवा जीतेलें गमछा हिलाई के... सीएम नीतीश संग दिखी खास 'बॉन्डिंग'

बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक दिन रहा, जब नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. लेकिन असली आकर्षण मंच पर दिखी मोदी–नीतीश की नई बॉन्डिंग रही, जिसने 2010 की पुरानी तल्खी को पीछे छोड़ने का संदेश दिया.

मोदी–नीतीश की गहरी होती बॉन्डिंग ने 2010 की तल्खी को पीछे छोड़ नया संदेश दिया (Photo: PTI)
बिहार की राजनीति ने गुरुवार को एक बार फिर इतिहास रचा, जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड दसवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. लेकिन इस समारोह का मुख्य आकर्षण शपथ नहीं, बल्कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच प्रदर्शित हुई वह 'बॉन्डिंग' थी. ये बॉन्डिंग भले विरोधियों को 2010 की पीएम मोदी और नीतीश के बीच कड़वाहट को याद दिला चुकी हो. लेकिन इसने एक काम और किया. 

दोनों नेताओं के मजबूत होते रिश्ते ने लोगों के बीच स्थिरता और विश्वास का एक सशक्त राजनीतिक संदेश दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस बार पहली बार नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, ने अपनी यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में अपनी ख़ास पहचान वाले गमछे को हवा में लहराकर किया. 

यह मुद्रा, जो मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रमों की पहचान बन चुकी है, समारोह के बाद जब वह अपने हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए निकले, तो जनता की ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठी. यह एक ऐसा दृश्य था जिसने पीएम मोदी और बिहार की जनता के बीच के भावनात्मक जुड़ाव को भी रेखांकित किया.

बिहार की नई राजनीति का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य (Photo: ITG/ shashi bhushan kumar)
प्रधानमंत्री मोदी की बधाई और राजनीतिक संकेत

नीतीश कुमार ने सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से पद और गोपनीयता की शपथ ली. इसके तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नीतीश कुमार जी को बधाई. वे एक अनुभवी प्रशासक हैं और कई वर्षों से सुशासन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं. 

modi nitish patna
मोदी–नीतीश की बॉन्डिंग हुई वायरल (Photo: PTI)

गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, पीएम मोदी और नीतीश कुमार का हाव-भाव (बॉडी लैंग्वेज) राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया. दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री ने विरोधियों की तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया. 

यह भी पढ़ें: जब सीएम नीतीश कुमार ने छुए पीएम मोदी के पैर... पटना एयरपोर्ट का Video

मंच पर दिखी नई राजनीतिक केमिस्ट्री

मंच पर पीएम मोदी आनंदित और सहज होकर नीतीश कुमार से मिले. उन्होंने नवनियुक्त मंत्रियों और विधायकों से भी दिल खोलकर हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया. वहीं, नीतीश कुमार पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए भावविह्वल नजर आए. यह हाव-भाव दिखा रहा था कि दोनों नेता संबंधों में आई प्रागढ़ता को लेकर कितने उत्साहित हैं.

सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट वह था, जिसने 2010 की पुरानी तल्खी को इतिहास बना दिया. कभी एक हाथ उठाने वाली तस्वीर से बिदक जाने वाले नीतीश कुमार, शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी के सामने आह्लादित भाव से उनके साथ हाथ उठाए नजर आ रहे थे. यह तस्वीर जनता के बीच सीधे संदेश दे रही थी कि "जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट होई". 

दोनों नेताओं की जोड़ी ने मंच से अपनी बॉन्डिंग को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया. पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों काफी खुश नजर आए और एक-दूसरे को जनता के सामने पेश करते हुए दिखे. मोदी जहां नीतीश से मिलते हुए आनंदित लग रहे थे, वहीं नीतीश कुमार पीएम मोदी को हाथ में उठाए घूम रहे थे, मानो अपने सबसे खास सहयोगी को जनता से मिलवा रहे हों. इस बॉन्डिंग ने स्पष्ट संदेश दिया कि केंद्र और राज्य का यह रिश्ता अब मजबूत और स्थिर होकर चलेगा.

2010 की घटना: तल्खी से तालमेल तक

पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच प्रदर्शित हुई बॉन्डिंग को समझने के लिए 2010 की उस घटना को याद करना जरूरी है, जो राजनीतिक इतिहास का एक काला अध्याय मानी जाती है.

लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद, 2010 में लुधियाना में एक एनडीए की रैली आयोजित हुई. मंच पर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उठा दिया था, यह संदेश देने के लिए कि उनके रिश्ते अच्छे हैं.

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर के पास जनादेश न सही, मैदान में तो तेजस्वी यादव से आगे नजर आ रहे हैं

रैली खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मोदी ऐसा करेंगे और मंच पर कोई चारा न होने के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, बीजेपी की तरफ से बिहार के अखबारों में मोदी और नीतीश की उसी 'हाथ उठाने' वाली तस्वीर के साथ फुल पेज विज्ञापन प्रकाशित हुए. 

नीतीश कुमार इससे बेहद खफा हो गए और उन्होंने सरेआम खरी-खोटी सुनाई. इसके बाद, उन्होंने बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए दिया गया रात्रि भोज भी रद्द कर दिया, जिससे नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी.

नई शुरुआत का प्रतीक बना पटना का समारोह

गुरुवार को गांधी मैदान में उन्हीं नरेंद्र मोदी और उन्हीं नीतीश कुमार का आह्लादित हाव-भाव में एक-दूसरे का हाथ उठाना, 2010 की उस राजनीतिक तल्खी के अंत और एक नए, परिपक्व राजनीतिक संबंध के उदय का प्रतीक है. 

patna politics
2010 की कड़वाहट हुई खत्म, गांधी मैदान में साथ उठे हाथ ने दिखाई नई ट्यूनिंग (Photo: PTI)

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्रियों की शपथ दिलाई गई. नए मंत्रिमंडल में विजय कुमार चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार और बिजेंद्र यादव जैसे अनुभवी नेता भी शामिल थे. 

यह भी पढ़ें: केशव-नायब और अब सम्राट... OBC में बीजेपी की पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है कोइरी समाज

पीएम मोदी ने कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करने से पहले सभी नवनियुक्त सदस्यों को बधाई दी. यह शपथ ग्रहण समारोह केवल सरकार गठन का अवसर नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने अब स्थिरता और मजबूत गठबंधन के लिए अपने व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़ दिया है.

