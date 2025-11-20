जब सीएम नीतीश कुमार ने छुए पीएम मोदी के पैर... पटना एयरपोर्ट का Video

बिहार के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम रहा. एनडीए को चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद राजधानी पटना में शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ. नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी उपमुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली.

पटना के गांधी मैदान में हुआ यह शपथ ग्रहण समारोह राजनीतिक रूप से खास रहा, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे. राज्यपाल ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

समारोह में प्रशासनिक तैयारी जितनी मजबूत थी, राजनीतिक संदेश उतने ही गहरे थे. मंच पर मोदी और नीतीश साथ बैठे दिखे. दोनों के बीच हुई गर्मजोशी भरी बातचीत और मुस्कुराते हुए तस्वीरें बिहार की नई राजनीतिक समझदारी का संकेत मानी जा रही हैं. इस कार्यक्रम ने दिल्ली और पटना के रिश्तों में एक नई रफ़्तार ला दी.

कई केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि इस मौके पर उपस्थित रहे. समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर जनता की सेवा करेंगे. वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है.

पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए (Photo: PTI)

एयरपोर्ट पर दिखा आपसी सम्मान

शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब पटना एयरपोर्ट लौटे, तो एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला. नीतीश कुमार खुद उन्हें विदा करने पहुंचे थे.

प्रधानमंत्री के जाने के समय नीतीश ने उनके चरण छुए, लेकिन मोदी ने स्नेह पूर्वक हुए उन्हें रोक लिया. यह पल राजनीतिक शिष्टाचार और आपसी सम्मान का प्रतीक बन गया.

आरजेडी ने भी दी प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय जनता जल (RJD) ने भी पटना एयरपोर्ट का वीडियो एक्स पर साझा किया है. RJD ने लिखा, 'वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार!'

RJD ने शेयर किया पटना एयरपोर्ट का वीडियो (Photo: X/@RJDforIndia)

कब-कब प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने झुके नीतीश कुमार?

बिहार के दरभंगा में 13 नवंबर 2024 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुके, लेकिन प्रधानमंत्री ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर रोक लिया. यह दृश्य सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा.

इससे पहले भी दिल्ली में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ने ऐसा ही प्रयास किया था, लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोक दिया था.

लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भी ऐसा ही एक वाक्या सामने आया था. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एक ही मंच पर मौजूद थे, तब नीतीश कुमार ने हाथ बढ़ाकर प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की थी.

इन सभी घटनाओं ने राजनीतिक हलकों में काफी सुर्खियाँ बटोरीं और बार-बार चर्चा का विषय बनीं.

