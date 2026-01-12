अचानक मुख्यमंत्री के सामने गया शख्स और फिर... ओडिशा CM मोहन माझी की सुरक्षा में बड़ी चूक

सोमवार को उस वक्त कुछ देर के लिए सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया, जब ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी उत्कल यूनिवर्सिटी के वाणी विहार परिसर में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इस घटना के बाद राज्य की राजधानी में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

हाथ में पेपर लिए रैली रूट में घुसा शख्स

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा था, तभी हाथ में एक कागज लिए एक व्यक्ति अचानक रैली रूट में घुस आया. बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति गलती से सुरक्षित इलाके में पहुंच गया था, जिसके बाद तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की.

सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से पहले ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया. इस घटना में किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय समय के अनुसार आगे जारी रहा.

सीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को उस व्यक्ति को पकड़ते हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर चर्चा और आलोचना शुरू हो गई.

फिलहाल अधिकारियों ने उस व्यक्ति की पहचान या उसके इरादों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि सूत्रों का कहना है कि मामले की समीक्षा की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

