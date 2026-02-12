लड़की ने आधी रात को बुलाया दूसरा बॉयफ्रेंड, पहले वाले ने देखा तो खेला खूनी खेल

रिश्तों में जब भरोसे की जगह शक ले लेता है, तो उसका अंजाम अक्सर भयावह होता है. ओडिशा में भुवनेश्वर के नीलाद्रि विहार इलाके में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां कथित प्रेम प्रसंग और अविश्वास ने एक युवक की जान ले ली. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी प्रेमिका के दोस्त की कथित तौर पर हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान जगतसिंहपुर जिले के रहने वाले दिनेश नायक के रूप में हुई है, जबकि मृतक का नाम सत्यब्रत प्रधान बताया गया है. एसीपी (जोन-6) सोनाली सिंह परमार ने बताया कि नायक शादीशुदा होने के बावजूद नीलाद्रि विहार में रहने वाली एक महिला के साथ संबंध में था. पिछले कुछ समय से उसे शक था कि महिला किसी अन्य पुरुष से भी मिल रही है.

रविवार रात नायक ने महिला को कई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया. इससे नाराज होकर वह रविवार और सोमवार की दरमियानी रात महिला के घर पहुंच गया. वहां उसने महिला को सत्यब्रत प्रधान के साथ देख लिया. पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गई.

एसीपी ने बताया कि विवाद के दौरान महिला ने प्रधान को बचाने की कोशिश की, लेकिन नायक ने कथित तौर पर चाकू से उसके गर्दन पर वार कर दिया. वार गंभीर था. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल प्रधान किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर बेहोश हो गया.

महिला ने स्थानीय लोगों की मदद से प्रधान को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि आरोपी और मृतक एक-दूसरे को पहले से नहीं जानते थे और उस रात ही पहली बार आमने-सामने आए थे. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मंगलवार रात दिनेश नायक ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.





