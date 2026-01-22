धर्म परिवर्तन के आरोप में शख्स को पीटा, अपमानित कर पूरे गांव में घुमाया, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट और सार्वजनिक अपमान का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस केस में चार लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह घटना पारजंग थाना क्षेत्र की है. हालांकि मामला 4 जनवरी का है. पीड़ित की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई.

एजेंसी के अनुसार, ढेंकनाल के एसपी अभिनव सोनकर ने बताया कि पीड़ित शख्स की पत्नी की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उनके पति पर धर्म परिवर्तन कराने का झूठा आरोप लगाते हुए 15 से 20 लोगों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया. आरोप है कि हमलावरों ने बांस के डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई की. सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और पूरे गांव में घुमाया.

पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि भीड़ ने उन्हें एक धर्मस्थल के सामने जबरन झुकने के लिए मजबूर किया. घटना के बाद पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

एसपी अभिनव सोनकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है. वहीं, पीड़ित को नाले का पानी पिलाने के आरोप को पुलिस ने प्रारंभिक जांच में गलत पाया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

