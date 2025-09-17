भुवनेश्वर: ट्रैफिक कांस्टेबल सुभमित्रा साहू की हत्या का खुलासा, पति और पुलिस कांस्टेबल दीपक राउत गिरफ्तार

भुवनेश्वर में ट्रैफिक कांस्टेबल सुभमित्रा साहू की हत्या का खुलासा हो गया है. पुलिस ने बताया कि सुभमित्रा की हत्या उसके पति और सहकर्मी पुलिस कांस्टेबल दीपक राउत ने की. दोनों की जुलाई 2024 में कोर्ट मैरिज हुई थी. सुभमित्रा शादी के बाद एक समारोह करना चाहती थीं और इसके लिए दीपक से पैसे की मांग कर रही थीं. लेकिन दीपक ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया.

6 सितंबर को ड्यूटी के बाद सुभमित्रा लापता हो गई थीं. उनके परिवार ने 7 सितंबर को कैपिटल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. शुरू से ही दीपक पर शक था और जांच में वही मुख्य आरोपी निकला.

ट्रैफिक कांस्टेबल की हत्या का खुलासा

पुलिस आयुक्त सुरेश देवदत्त सिंह ने बताया कि पहले सुभमित्रा की धार्मिक रुचि को देखते हुए उनकी तलाश मथुरा, काशी और पुरी जैसे धार्मिक स्थलों पर की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जांच के दौरान सबूत मिले कि दीपक ने गला दबाकर सुभमित्रा की हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को कार में रखकर केओंझार जिले के घाटगांव के जंगल में दफना दिया.

हत्या में मृतका का पति और सहकर्मी पुलिस कांस्टेबल अरेस्ट

दीपक ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस टीम उसे लेकर घटनास्थल पहुंची है और पूरे मामले का पुनर्निर्माण कर रही है. लगातार बारिश के कारण शव की तलाश में देरी हो रही है लेकिन पुलिस पूरी सतर्कता के साथ सबूत जुटा रही है. यह घटना न केवल एक पत्नी के भरोसे को तोड़ने वाली है बल्कि एक पुलिसकर्मी द्वारा कानून को कलंकित करने वाली है. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है.



---- समाप्त ----