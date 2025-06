कौन है मिस्ट्री गर्ल अलका? जिसे बताया जा रहा सोनम की 'सच्ची सहेली', नार्को टेस्ट की मांग तेज; राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़

Who is the mystery girl Alka: राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि अलका, सोनम की बेहद करीबी दोस्त है. हमें शक है कि वह इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है. पुलिस को उसकी गहन जांच करनी चाहिए. परिवार ने यह भी मांग की है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

