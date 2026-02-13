scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सुमंत' शब्द तक नहीं लिख पाए 8वीं के छात्र... MP के सरकारी स्कूल में शिक्षा का बुरा हाल, SDM के सामने जेब में हाथ डालकर खड़े रहे शाला प्रभारी

MP के श्योपुर जिले में एसडीएम अभिषेक मिश्रा के औचक निरीक्षण के दौरान मिडिल स्कूल के छात्र 'सुमंत' जैसा सरल हिंदी शब्द भी नहीं लिख पाए. SDM ने शिक्षकों की लापरवाही और मोबाइल चलाने की आदत पर कड़ी नाराजगी जताई.

Advertisement
X
श्योपुर में SDM के निरीक्षण में खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल.(Photo:Screengrab)
श्योपुर में SDM के निरीक्षण में खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल.(Photo:Screengrab)

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में दूरस्थ इलाकों के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है. बच्चे दूसरे विषय तो क्या ठीक तरह से हिंदी पढ़ और लिखना भी नहीं सीख पा रहे है. इसी की तो बानगी उस वक्त नजर आई जब विजयपुर एसडीएम ने माध्यमिक विद्यालय गसवानी का औचक निरीक्षण किया.

इस दौरान एसडीएम ने विद्यालय के बच्चों से 'सुमंत' लिखवाया, तो अधिकांश छात्र सही से हिंदी नहीं लिख पाए. इस पर SDM ने शाला प्रभारी से कहा कि,बच्चे हिंदी नहीं लिख पा रहे है तो आप इन्हें क्या पढ़ा रहे हो? इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो श्योपुर जिले के विजयपुर ब्लॉक के गसवानी गांव के मिडिल स्कूल का है, जहां बीते बुधवार को एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने औचक निरीक्षण कर स्कूल के शैक्षणिक स्तर की हकीकत जानना चाही तो वहां के हालात देख एसडीएम हैरान हो गए और उन्हें गुस्सा भी आ गया.

सम्बंधित ख़बरें

पांढुर्णा में SDM ने संभाली बुलडोजर की स्टीयरिंग.(Photo:Screengrab)
लेडी SDM ने अवैध कॉलोनी में खुद चलाया बुलडोजर, भू-माफिया में हड़कंप
SDM ने युवक को जड़ा थप्पड़ (Photo: Screengrab)
हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा युवक, फिर भी SDM ने जड़ दिया थप्पड़
Man slapped
SDM ने बीच सड़क बाइक सवार को जड़े थप्पड़, VIDEO
एसडीएम को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया (Photo ITG)
'घंटा' वाला बयान सरकारी आदेश में लिखने पर SDM सस्पेंड, लेटर वायरल होते ही एक्शन
आरिफ मसूद पहले भी वंदे मातरम गाने से कर चुके हैं मना.(Photo:ITG)
MP में 'वंदे मातरम्' पर संग्राम, कांग्रेस विधायक मसूद ने उठाए सवाल

वायरल वीडियो में एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए शाला प्रभारी से पूछा कि,बच्चों को हिंदी कौन पढ़ाता है? बच्चे साफ हिंदी भी नहीं लिख पा रहे है.

Advertisement

इस दौरान एसडीएम यह कहते नजर आए कि आखिर साल भर से बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? अब इनके एग्जाम आ रहे हैं लेकिन बच्चों को हिंदी लिखना भी नहीं सिखा पाए. उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने में ध्यान नहीं है शिक्षक मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं और चले जाते हैं. देखें VIDEO:- 

खास बात यह है कि वायरल वीडियो में शाला प्रभारी एसडीएम के सामने अनुशासन मुद्रा की बजाए जेब में हाथ डालकर जवाब देते नजर आए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement