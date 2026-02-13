'सुमंत' शब्द तक नहीं लिख पाए 8वीं के छात्र... MP के सरकारी स्कूल में शिक्षा का बुरा हाल, SDM के सामने जेब में हाथ डालकर खड़े रहे शाला प्रभारी

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में दूरस्थ इलाकों के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है. बच्चे दूसरे विषय तो क्या ठीक तरह से हिंदी पढ़ और लिखना भी नहीं सीख पा रहे है. इसी की तो बानगी उस वक्त नजर आई जब विजयपुर एसडीएम ने माध्यमिक विद्यालय गसवानी का औचक निरीक्षण किया.

और पढ़ें

इस दौरान एसडीएम ने विद्यालय के बच्चों से 'सुमंत' लिखवाया, तो अधिकांश छात्र सही से हिंदी नहीं लिख पाए. इस पर SDM ने शाला प्रभारी से कहा कि,बच्चे हिंदी नहीं लिख पा रहे है तो आप इन्हें क्या पढ़ा रहे हो? इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो श्योपुर जिले के विजयपुर ब्लॉक के गसवानी गांव के मिडिल स्कूल का है, जहां बीते बुधवार को एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने औचक निरीक्षण कर स्कूल के शैक्षणिक स्तर की हकीकत जानना चाही तो वहां के हालात देख एसडीएम हैरान हो गए और उन्हें गुस्सा भी आ गया.

वायरल वीडियो में एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए शाला प्रभारी से पूछा कि,बच्चों को हिंदी कौन पढ़ाता है? बच्चे साफ हिंदी भी नहीं लिख पा रहे है.

Advertisement

इस दौरान एसडीएम यह कहते नजर आए कि आखिर साल भर से बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? अब इनके एग्जाम आ रहे हैं लेकिन बच्चों को हिंदी लिखना भी नहीं सिखा पाए. उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने में ध्यान नहीं है शिक्षक मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं और चले जाते हैं. देखें VIDEO:-

खास बात यह है कि वायरल वीडियो में शाला प्रभारी एसडीएम के सामने अनुशासन मुद्रा की बजाए जेब में हाथ डालकर जवाब देते नजर आए.

---- समाप्त ----