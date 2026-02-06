scorecardresearch
 
'जो सरकारी कार्यक्रम में न आए, उसका नाम काटो', मंत्री करण सिंह वर्मा की 'लाडली बहनों' को दो टूक चेतावनी

MP के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर में लाडली बहनों को चेतावनी दी है कि यदि वे सरकारी कार्यक्रमों में नहीं आएंगी, तो उनका नाम योजना से काट दिया जाएगा. मंत्री महिलाओं की कम उपस्थिति से नाराज थे.

सीहोर में मंत्री ने महिलाओं की कम भीड़ देख खोया आपा.(Photo:ITG)
मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा अपने गृह जिले सीहोर में एक विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं. ग्राम धामंदा में आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम में जब मंत्री ने देखा कि 'लाडली बहनों' की उपस्थिति कम है, तो उन्होंने मंच से ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि जो महिलाएं कार्यक्रम में नहीं आतीं, उनके नाम योजना से काट दिए जाएं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा, ''यहां गांव में 894 लाडली बहनाओं को लाभ मिल रहा है और आई कितनी हैं?

और एक दिन CEO को बोलकर सबको बुलाएंगे, नहीं आईं तो नाम काटा जाएगा. यहां से रिपोर्ट दे दी जाएगी. जो दे रहा है (सरकार), उसके लिए बोलो तो सही.''

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के समय में कभी बहनों को पैसा मिलता था क्या? हमारी सरकार किसानों को सम्मान निधि, राशन और लाडली बहनों को पैसा दे रही है. देखें VIDEO:- 

यह भी पढ़ें: लाड़ली बहनों को लेकर MP के मंत्री विजय शाह के बयान से विवाद, कांग्रेस बोली- पहले कर्नल सोफिया पर टिप्पणी, अब महिलाओं को धमकी

बता दें कि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने गुरुवार को जिले के ग्राम नापलाखेड़ी में 56.09 लाख रुपये की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम धामंदा में 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया. इसी दौरान यह विवादास्पद बयान दिया.

