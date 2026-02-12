scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना...', MP में वैलेंटाइन डे से पहले शिवसेना की चेतावनी

मध्य प्रदेश के सागर में वैलेंटाइन डे से पहले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पहलवान बाबा मंदिर में लट्ठ पूजन कर विरोध का ऐलान किया. लाठियों पर चमेली और सरसों का तेल चढ़ाया गया. शहरभर में चेतावनी पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा गया 'जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना–कोना.' अटल पार्क के वायरल वीडियो के बाद संगठन ने 14 फरवरी को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Advertisement
X
मंदिर में लट्ठ पूजन कर विरोध का ऐलान किया.(Photo: Screengrab)
मंदिर में लट्ठ पूजन कर विरोध का ऐलान किया.(Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के सागर में वैलेंटाइन डे से ठीक तीन दिन पहले माहौल गरमा गया है. बुधवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित पहलवान बाबा मंदिर में इकट्ठा होकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच लट्ठों की विधिवत पूजा की. पंडित-पुरोहित की मौजूदगी में लाठी पूजन किया गया. इस दौरान खास बात यह रही कि इन लट्ठों पर चमेली और सरसों का तेल चढ़ाया गया. कार्यकर्ताओं ने इसे संस्कृति रक्षा का प्रतीक बताया.

पूजन के दौरान शिवसैनिकों ने साफ संदेश दिया कि 14 फरवरी को सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की 'अश्लीलता' बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके बाद शहर में विवादित और चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए, जिन पर लिखा था-'जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना–कोना.' इन पोस्टरों के बाद शहर में बहस और चर्चा तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश का एक विधायक 4 जनवरी से 'अंडरग्राउंड', बताया 'मूसा गैंग' से डर; पुलिस बोली- ऐसी कोई गैंग ही नहीं

सम्बंधित ख़बरें

shivsena Warning in Sagar regarding valentines day
'जहां मिलेंगे बिट्टू-सोना...', वैलेंटाइन डे को लेकर पोस्टर
शिवसेना ने किया लट्ठ पूजन. (Photo: ITG)
'जहां मिलेंगे बिट्टू-सोना, तोड़ देंगे...' वैलेंटाइन डे से पहले लगेे पोस्टर
नन्ही छवि ने मंच पर लिया प्रहलाद पटेल का इंटरव्यू.(Photo:Screengrab)
कैबिनेट मंत्री ने छू लिए बेबाक 'रिपोर्टर' के पैर... सवालों के हुए कायल
रहली के सोनू ने सोशल मीडिया से सीखी मशरूम की खेती.(Photo:ITG)
YouTube देख शुरू की खेती, घर के कमरे में उगाई मशरूम, 40 दिन में फसल तैयार
Representational image
कूनो: 2025 में 12 शावकों का जन्म, भारत में अब कुल 30 चीते

वायरल वीडियो के बाद बढ़ा आक्रोश

दरअसल, तीन दिन पहले अटल पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ कपल सार्वजनिक जगह पर आपत्तिजनक हरकतें करते नजर आए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद शहर में नाराजगी बढ़ गई थी. इसी घटना को आधार बनाकर शिवसेना ने वैलेंटाइन डे के विरोध में मोर्चा खोल दिया है.

Advertisement

मंदिर में हुए लट्ठ पूजन के बाद शिवसैनिकों ने पार्क, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों के आसपास चेतावनी वाले पोस्टर लगाए हैं. इन पोस्टरों में साफ लिखा गया कि अगर 14 फरवरी को प्रेमी युगल आपत्तिजनक हालत में मिले तो कार्रवाई की जाएगी. कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा बता रहे हैं, तो कई लोग इसे डर का माहौल बनाने की कोशिश मान रहे हैं.

नेताओं के बयान और सख्त चेतावनी

शिवसेना के उप राज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि 14 फरवरी भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है. उनका कहना है कि कुछ युवक–युवतियां पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाते हैं, जिसे शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में मिला तो मौके पर ही उनकी शादी कर दी जाएगी.

जिला प्रभारी विकास सिंह ने भी तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हर साल शिवसेना वैलेंटाइन डे के खिलाफ सड़क पर उतरती है. इस बार प्रेम की आड़ में अश्लीलता फैलाने वालों को सबक सिखाने के लिए लट्ठों में सरसों का तेल पिलाया गया है. उन्होंने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी चेतावनी दी कि अगर 14 फरवरी को फूहड़ या अश्लील कार्यक्रम हुए तो शिवसैनिक विरोध करेंगे.

Advertisement

प्रशासन पर उठे सवाल

शिवसेना की इस खुली चेतावनी के बाद अब सवाल प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे हैं. क्या 14 फरवरी को पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी? या फिर शहर में टकराव की स्थिति बन सकती है? फिलहाल, तेल पिलाए लट्ठ और आक्रामक पोस्टरों ने सागर का माहौल गरमा दिया है. अब सबकी नजर 14 फरवरी पर टिकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement