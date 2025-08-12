scorecardresearch
 

बैंक से 14 करोड़ का सोना और 5 लाख कैश लूटा... 20 मिनट में दिया वारदात को अंजाम, हेलमेट पहनकर आए थे लुटेरे

MP News: बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था. घटना के समय छह कर्मचारी मौजूद थे. लुटेरे सुबह 8.50 बजे शाखा में घुसे और 9.08 बजे बाहर निकले. वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए.

(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

MP News: जबलपुर जिले में हेलमेट पहने 5 लुटेरों ने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से 20 मिनट से भी कम समय में 14 करोड़ रुपये से ज्यादा का 14.8 किलोग्राम सोना और 5 लाख रुपये नकद लूट लिए. खितौला इलाके में स्थित इस शाखा में सोमवार सुबह जब बैंक खुला, तब कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था.

जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि लुटेरों ने जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर सीहोर तहसील में स्थित बैंक की शाखा से लॉकर में रखा 14.875 किलोग्राम सोना और 5 लाख रुपये नकद लूट लिए.

जबलपुर रेंज के डीआईजी अतुल सिंह ने बताया कि यह डकैती सिर्फ़ 18 मिनट में हुई. उन्होंने बताया कि लुटेरे दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और हेलमेट पहने हुए ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच में घुस गए.

डीआईजी ने कहा, "बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था. घटना के समय छह कर्मचारी मौजूद थे. लुटेरे सुबह 8.50 बजे ब्रांचमें घुसे और 9.08 बजे बाहर निकले. वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए. हमने सीसीटीवी कैमरों की जांच की है. उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था. एक लुटेरे ने अपनी बेल्ट के नीचे बंदूक छिपा रखी थी."

डीआईजी ने बताया कि बैंक कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के बाद घटना के 45 मिनट बाद पुलिस को सूचित किया.

DIG सिंह ने आगे कहा, "अगर उन्होंने हमें समय पर सूचित किया होता, तो लुटेरे पकड़े जा सकते थे. आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं."

सूत्रों के अनुसार, त्योहारी सीज़न के कारण बैंक अपने सामान्य समय सुबह 10.30 बजे के बजाय सुबह 8 बजे खुला.

