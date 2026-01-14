VIDEO: बाइक चुराकर भाग रहा था चोर, मालिक की तत्परता से पकड़ाया, लोगों ने जमकर पीटा

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बाइक मालिक की हिम्मत से उसकी बाइक चोरी होने से बच गई और चोर भी पकड़ा गया. हां इतना जरूर हुआ कि बाइक मालिक को इसके लिए चलती बाइक से करीब 50 फीट से अधिक तक घसीटते हुए जाना पड़ा. बाद में आसपास के लोगों ने चोर को पकड़ लिया व पुलिस को सौंप दिया.

और पढ़ें

होटल में कर रहा था नाश्ता, तभी बाइक लेकर भागने लगा चोर

मामला राजगढ़ जिले के खिलचीपुर का बताया जा रहा है. जहां पर सेमली के रहने वाले 25 वर्षीय बद्रीलाल तंवर अपने साथी सूरज तंवर के साथ मजदूरी करने के लिए आया था. इसी बीच मंगलवार की शाम को जब वह काम से फ्री हुआ तो खिलचीपुर में ही छापीहेड़ा नाके के पास नाश्ता करने के लिए रुक गया. इसके बाद बाइक को वहीं खड़ी कर होटल में बैठा था.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: पहले करते बाइक चोरी, फिर नंबर प्लेट बदलकर करते थे सेल... 3 गिरफ्तार

तभी मास्टर चाबी से उसकी बाइक को चोर ने स्टार्ट कर लिया और लेकर जाने लगा. अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइक लेकर जाते देख बाइक मालिक तुरंत भागा और पीछे से केरियर को पकड़ लिया. इस दौरान उसने बाइक रोकने का प्रयास किया. लेकिन चोर तेजी से बाइक ले जाने का प्रयास करता रहा. इस बीच करीब 50 फीट तक बाइक से बद्रीलाल तंवर घिसटता चला गया. कुछ दूरी पर जब स्पीड एक मोड़ पर जाकर कम हुई तो बाइक रुक गई.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पीटा

बाइक रुकने के बाद चोर गिर गया और पैदल भागने लगा. साथ ही वह कृषि उपज मंडी के पास 6 फीट ऊंची दो दीवारें भी कूदकर बचने की कोशिश की. लेकिन सफल नहीं हो पाया और इस बीच आसपास के लोग भी जमा होते गए और बाइक चोर को पकड़ लिया. पकड़ने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

खिलचीपुर पुलिस ने फरियादी बद्रीलाल तंवर की सूचना पर बाइक चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि बाइक चोर का साथी जगदीश तंवर अभी फरार है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----