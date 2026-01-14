scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: बाइक चुराकर भाग रहा था चोर, मालिक की तत्परता से पकड़ाया, लोगों ने जमकर पीटा

राजगढ़ में एक बाइक चोर बाइक चुराकर भाग रहा था. तभी बाइक मालिक की उसपर नजर पड़ गई और उसे दौड़ाकर पकड़ लिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसे देखकर सभी बाइक मालिक की तारीफ कर रहे हैं.

Advertisement
X
बाइक चोर को पकड़कर लोगों ने पीटा. (Photo: Representational )
बाइक चोर को पकड़कर लोगों ने पीटा. (Photo: Representational )

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बाइक मालिक की हिम्मत से उसकी बाइक चोरी होने से बच गई और चोर भी पकड़ा गया. हां इतना जरूर हुआ कि बाइक मालिक को इसके लिए चलती बाइक से करीब 50 फीट से अधिक तक घसीटते हुए जाना पड़ा. बाद में आसपास के लोगों ने चोर को पकड़ लिया व पुलिस को सौंप दिया. 

होटल में कर रहा था नाश्ता, तभी बाइक लेकर भागने लगा चोर

मामला राजगढ़ जिले के खिलचीपुर का बताया जा रहा है. जहां पर सेमली के रहने वाले 25 वर्षीय बद्रीलाल तंवर अपने साथी सूरज तंवर के साथ मजदूरी करने के लिए आया था. इसी बीच मंगलवार की शाम को जब वह काम से फ्री हुआ तो खिलचीपुर में ही छापीहेड़ा नाके के पास नाश्ता करने के लिए रुक गया. इसके बाद बाइक को वहीं खड़ी कर होटल में बैठा था.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.(Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
'सपने तो पूरा करके ही रहूंगा मैं...', इंस्टा रील्स से बेनकाब हुआ बाइक चोर गैंग
Bike thief gang arrested
शौक पूरा करने के लिए करते थे बाइक चोरी, गाजीपुर में गैंग के तीन शातिर चोर गिरफ्तार
हर्षा रिछारिया ने कहा- वे ग्लैमर वर्ल्ड में करेंगी वापसी. (Photo: Screengrab)
ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी करेंगी महाकुंभ वाली हर्षा रिछारिया... जानें क्यों लिया ये फैसला
रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बांटे नकली चांदी के सिक्के
Jaipur Sleeper Bus Safety Raid
जयपुर में चला परिवहन विभाग का डंडा, दर्जनों बसें सीज

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: पहले करते बाइक चोरी, फिर नंबर प्लेट बदलकर करते थे सेल... 3 गिरफ्तार

तभी मास्टर चाबी से उसकी बाइक को चोर ने स्टार्ट कर लिया और लेकर जाने लगा. अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइक लेकर जाते देख बाइक मालिक तुरंत भागा और पीछे से केरियर को पकड़ लिया. इस दौरान उसने बाइक रोकने का प्रयास किया. लेकिन चोर तेजी से बाइक ले जाने का प्रयास करता रहा. इस बीच करीब 50 फीट तक बाइक से बद्रीलाल तंवर घिसटता चला गया. कुछ दूरी पर जब स्पीड एक मोड़ पर जाकर कम हुई तो बाइक रुक गई.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पीटा

बाइक रुकने के बाद चोर गिर गया और पैदल भागने लगा. साथ ही वह कृषि उपज मंडी के पास 6 फीट ऊंची दो दीवारें भी कूदकर बचने की कोशिश की. लेकिन सफल नहीं हो पाया और इस बीच आसपास के लोग भी जमा होते गए और बाइक चोर को पकड़ लिया. पकड़ने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

खिलचीपुर पुलिस ने फरियादी बद्रीलाल तंवर की सूचना पर बाइक चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि बाइक चोर का साथी जगदीश तंवर अभी फरार है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement